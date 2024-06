El país latino que arrasó en Cannes Lions, y no es México

Rodríguez sabe que siempre es necesario prepararse muy bien para participar en un certamen de esta envergadura. "Lo que nos queda es analizar lo que pasó este año y ver qué hacer el que viene. Venía con más expectativas, pero me quedan las ganas de empezar de nuevo para regresar el próximo año y hacer que México brille", dice.

Ramiro Rodríguez, CCO de Gut México, durante la premiación. (Cortesía)

No obstante, tras la entrevista de Expansión con Ramiro Rodríguez, la agencia Gut México obtuvo un Oro en Young Lions Digital, un certamen donde participaron más de 440 duplas en cinco disciplinas distintas. Los concursos Young Lions, patrocinados por Adobe, forman parte central de la Cannes Lions School y reconocen la creatividad de jóvenes profesionales, al darles la oportunidad de exhibir su talento y logros.

¿Qué tan creativo es México?

Brasil fue el protagonista de América Latina en Cannes Lions. Rodríguez menciona que el presentador del festival incluso destacó la cantidad de trabajos de Brasil, que quedó entre los cinco países más premiados, con dos Gran Prix, 13 oros, 28 platas y 34 bronces; 77 premios en total.

Estados Unidos fue el país que más leones se llevó a casa, con 188 galardones. Le siguió el Reino Unido con 68, Francia con 36 y España con 31. A nivel regional, Argentina también sobresalió después de Brasil, mientras que México acumuló 10 leones.

En la categoría Entertainment, México ganó un bronce con "The Stories That Killed Us" de Landia para Propuesta Cívica. En Entertainment Lions for Gaming, obtuvo un oro con "This is not a Game" de VML para Movistar.

En la categoría Design, ganó un bronce con "The Two Faces" de BBDO para Alexia Ortiz. En Health & Wellness, ganó una plata con "Tres" de Grey para la fundación Reinserta, y un bronce con "Test-Icles" de Ogilvy para Fundación de Alba, campaña que también ganó un bronce en Sustainable Development Goals.

En Creative Business Transformation, México obtuvo una plata con "The ecommerce of trust" de DDB para GAHR WeCapital, mientras que en Creative Commerce Leo Burnett se llevó una plata para “Install our logo” para Adt security México y una plata por "The ecommerce of trust".

En Film, ganó tres bronces con "Shot on iPhone, Huracán Ramírez vs. La Piñata Enchilada" de TBWA Media Arts Lab para Apple iPhone; "The last trip" de Grey para La Unión Newspaper; y "This is not a game" de VML para Movistar.

¿Por qué México no gana tantos premios como otros países?

Rodríguez cree que Argentina y Brasil ya tienen un camino recorrido en la industria publicitaria. México, por otro lado, es un mercado en ebullición con mucho talento y trabajo, pero aún tiene camino por recorrer.

Según el estudio Valor Total Media, realizado en conjunto por la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas (AVE), el Interactive Advertising Bureau (IAB), la Asociación de Internet MX y el Consejo de Investigación de Medios (CiM), la inversión publicitaria en México representa el 0.49% del PIB. En Estados Unidos esta cifra es del 1.63%, en el Reino Unido del 1.25% y en Brasil del 0.70%.

“Cannes no reivindica ni destruye lo que has venido haciendo. Siempre hay aprendizajes para ver qué ganó, qué no y qué pudimos haber hecho mejor, pero no cambia la dirección y visión de una agencia”, dice Rodríguez.

El directivo enfatiza que la creatividad es un negocio. “Hacemos lo que hacemos porque creemos firmemente que el éxito creativo está vinculado a los resultados comerciales, y lo hemos visto en varios casos. Hay una correlación absoluta”, puntualiza.

Por separado, Vieri Figallo, CEO de la agencia Figallo, considera que México no gana igual porque los clientes suelen pedir campañas con presupuestos limitados y no ven a las agencias como socios estratégicos. Los clientes piden campañas difíciles de vender y no tan creativas.

“En Brasil y Argentina, la cultura publicitaria es diferente; ves más creatividad en las calles, lo que resulta en mejor trabajo y resultados. México podría ser una potencia creativa si las marcas se enfocaran más en la creatividad que en el dinero”, concluye Figallo.