Irán tiene al islam como religión oficial, pero no es la única: ¿qué otros cultos permite el régimen?

Religiones que se profesan en Irán

Irán es un país de mayoría musulmana, con más del 90% de su población adscrita al islam chiíta, siendo el país número 1 de mayoría chiíta del mundo. Aunque también conviven con los sunitas, esencialmente concentrados en las provincias fronterizas con Irak, Pakistán y Afganistán.

Las minorías religiosas reconocidas oficialmente por la Constitución incluyen a cristianos, judíos y zoroastrianos. Cada una de ellas cuenta con un representante en el Parlamento.

La confesión o Fe Bahá'í es una religión que está prohibida y es perseguida desde la Revolución Islámica.

La ley iraní prohíbe que un musulmán se convierta al cristianismo; los conversos se arriesgan a la detención, largas penas de cárcel y pérdida de derechos civiles.

El líder supremo desde 1989 fue el ayatolá Ali Jamenei, comandante en jefe de las fuerzas armadas y con autoridad sobre el poder judicial y la televisión estatal. También tiene la última palabra sobre todas las decisiones estratégicas.

El presidente es elegido por sufragio universal cada cuatro años y dirige el poder ejecutivo. Masud Pezeshkian ocupa este cargo desde 2024. Los candidatos a la presidencia deben ser aprobados por el Consejo de Guardianes, un poderoso órgano no electo compuesto por religiosos y juristas. El Consejo examina y puede vetar las leyes aprobadas por el Parlamento.

La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación añade que existe una minoría cristiana ortodoxa de origen armenio, y una minoría católica de las Iglesias asiria y caldea, judíos y seguidores del zoroastrismo.

Estas religiones tienen cinco representantes en el Parlamento (los cristianos ortodoxos dos, uno católico, uno judío y uno zoroastrista).

Irán en datos

Tiene una amplia diversidad étnica: Más de 85 millones de personas viven en Irán, de las cuales tres cuartas partes en zonas urbanas, según los datos del último censo.

Su capital, Teherán, cuenta con alrededor de 10 millones de habitantes. Mashhad (noreste), Isfahán y Shiraz (centro) figuran entre las otras grandes ciudades.

Irán es un país cultural y étnicamente diverso. Aunque los persas son mayoritarios, existen amplias minorías de azerbaiyanos, lures, kurdos, árabes, baluches y turcomanos.

El persa es la lengua oficial y la más utilizada en la administración, los medios y en la educación, pero en muchas regiones se hablan dialectos u otras lenguas como el azerí, el lori, el kurdo, el gilakí, el baluchi y el árabe.