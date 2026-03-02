Publicidad

Internacional

El Islam es la religión oficial en Irán pero ¿qué otras religiones permite el régimen?

Aunque el islam es la religión oficial, hay otras presentes con porcentajes entre la población. Cuáles son y cómo se representan en el gobierno.
lun 02 marzo 2026 12:30 PM
Irán tiene al islam como religión oficial, pero no es la única: ¿qué otros cultos permite el régimen?
Desde la Revolución Islámica de 1979, que puso fin a más de dos milenios de monarquía, el jefe del Estado es un religioso. (Foto: AFP)

Irán, un país en Medio Oriente reconocido por sus recursos naturales estratégicos y por tener un gobierno atado al Islam, también permite que otras religiones se profesen en este territorio.

Desde la Revolución Islámica de 1979, que puso fin a más de dos milenios de monarquía en Irán, el jefe del Estado es un líder religioso. Este sistema político ha provocado, a lo largo del tiempo, tanto manifestaciones de apoyo como de rechazo entre la población.

Religiones que se profesan en Irán

Irán es un país de mayoría musulmana, con más del 90% de su población adscrita al islam chiíta, siendo el país número 1 de mayoría chiíta del mundo. Aunque también conviven con los sunitas, esencialmente concentrados en las provincias fronterizas con Irak, Pakistán y Afganistán.

Las minorías religiosas reconocidas oficialmente por la Constitución incluyen a cristianos, judíos y zoroastrianos. Cada una de ellas cuenta con un representante en el Parlamento.

La confesión o Fe Bahá'í es una religión que está prohibida y es perseguida desde la Revolución Islámica.

La ley iraní prohíbe que un musulmán se convierta al cristianismo; los conversos se arriesgan a la detención, largas penas de cárcel y pérdida de derechos civiles.

El líder supremo desde 1989 fue el ayatolá Ali Jamenei, comandante en jefe de las fuerzas armadas y con autoridad sobre el poder judicial y la televisión estatal. También tiene la última palabra sobre todas las decisiones estratégicas.

El presidente es elegido por sufragio universal cada cuatro años y dirige el poder ejecutivo. Masud Pezeshkian ocupa este cargo desde 2024. Los candidatos a la presidencia deben ser aprobados por el Consejo de Guardianes, un poderoso órgano no electo compuesto por religiosos y juristas. El Consejo examina y puede vetar las leyes aprobadas por el Parlamento.

La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación añade que existe una minoría cristiana ortodoxa de origen armenio, y una minoría católica de las Iglesias asiria y caldea, judíos y seguidores del zoroastrismo.

Estas religiones tienen cinco representantes en el Parlamento (los cristianos ortodoxos dos, uno católico, uno judío y uno zoroastrista).

Irán en datos

Tiene una amplia diversidad étnica: Más de 85 millones de personas viven en Irán, de las cuales tres cuartas partes en zonas urbanas, según los datos del último censo.

Su capital, Teherán, cuenta con alrededor de 10 millones de habitantes. Mashhad (noreste), Isfahán y Shiraz (centro) figuran entre las otras grandes ciudades.

Irán es un país cultural y étnicamente diverso. Aunque los persas son mayoritarios, existen amplias minorías de azerbaiyanos, lures, kurdos, árabes, baluches y turcomanos.

El persa es la lengua oficial y la más utilizada en la administración, los medios y en la educación, pero en muchas regiones se hablan dialectos u otras lenguas como el azerí, el lori, el kurdo, el gilakí, el baluchi y el árabe.

Ubicación estratégica

Irán ocupa una situación estratégica entre Europa y Asia y es el segundo país más grande de Oriente Medio en términos de superficie, sólo por detrás de Arabia Saudita.

Comparte fronteras terrestres con Irak, Turquía, Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Afganistán y Pakistán.

Irán controla la orilla norte del estratégico estrecho de Ormuz, un paso clave a nivel mundial para el tráfico de petróleo y gas natural licuado, lo que hace de este país un actor principal en el comercio mundial de hidrocarburos.

Tiene como vecinos al sur a Kuwait, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Omán. Al norte, Irán limita con el mar Caspio, la mayor masa de agua interior del mundo, que comparte en particular con Rusia y que es una región importante para la pesca, las rutas comerciales y los recursos energéticos marinos.

Su posición geográfica hace de Irán un actor imprescindible para el comercio, pero en los últimos años, debido a las sanciones y a las tensiones geopolíticas, muchos países evitan esta ruta.

La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación detalla que los petroquímicos son el principal producto que exporta Irán con 48% del total y son los siguientes: gas natural, gas licuado, materias poliméricas, metanol, urea, gases petroleros, compuestos aromáticos y de gas y otros productos petroquímicos y productos base del petróleo (bitumen, aceites petroleros y aceites derivados de materiales minerales bituminosos, entre otros).

Con información de AFP

