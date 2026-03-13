Vive Latino, el festival que Indio convirtió en plataforma de marca

El Vive Latino vuelve a colocar a la música en el centro de la conversación cultural y también del marketing. La edición pasada reunió a más de 160,000 asistentes durante dos días, una audiencia que convierte al festival en uno de los espacios más atractivos para las marcas que quieren conectar con consumidores jóvenes a través de experiencias, activaciones y patrocinios.
Hoy día, los festivales musicales compiten por atraer público y patrocinadores, pero el Vive se ha consolidado como un territorio donde las marcas no solo buscan visibilidad, sino también construir afinidad con una comunidad que ha crecido con el festival.
Parte de ese atractivo se explica por la trayectoria que ha acumulado el evento desde su primera edición en 1998. Con más de dos décadas de historia, el Vive Latino se convirtió en una referencia dentro del calendario cultural del país y en un espacio donde las marcas pueden asociarse con un símbolo que ya cuenta con reconocimiento propio entre distintas generaciones.