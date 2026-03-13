Vive Latino, el festival que Indio convirtió en plataforma de marca

Para Mario Alberto Nava, académico de la Escuela Bancaria y Comercial, ese recorrido explica por qué el festival mantiene su valor para los patrocinadores incluso en un mercado donde cada año surgen nuevos eventos musicales.

“Cuando una marca tiene un posicionamiento tan arraigado y una trayectoria de más de dos décadas, eso es lo que la vuelve atractiva para otras marcas. El festival se convierte en una tradición y posicionarse junto a él asegura cercanía con el mercado”, explica.

A diferencia de otros festivales que han surgido en años recientes, el Vive Latino cuenta con un capital simbólico construido con el tiempo, algo que desde la perspectiva del marketing funciona como una forma de autoridad cultural.

Nava considera que ese factor marca la diferencia frente a otros encuentros musicales, ya que la permanencia en el tiempo permite que el festival dialogue con varias generaciones al mismo tiempo. La música, añade, refuerza ese vínculo al activar un componente emocional que facilita la identificación entre el público y las marcas presentes en el evento.

En ese contexto, la presencia de marca supera al logotipo en un escenario o a la visibilidad dentro del recinto y construye a través de experiencias que forman parte del ambiente del festival.

Las activaciones, los objetos promocionales y las dinámicas con el público permiten que las empresas interactúen con los asistentes en un ambiente asociado con diversión y entretenimiento. Esa interacción, según el especialista, se traduce en recordación de marca incluso después de que el evento termina, ya que los productos o recuerdos obtenidos durante el festival permanecen en la vida cotidiana de los consumidores.