Panam lanza su propia colección del Mundial 2026 para competir contra Adidas con ropa desde 399 pesos

La apuesta de Panam no consiste en competir por licencias. La marca buscó construir una propuesta inspirada en la cultura popular mexicana y en la forma en que las personas viven el futbol fuera de las tribunas.

"También pensamos en las mujeres. Muchas veces no quieres gastar muchísimo en una camiseta oficial y buscas opciones diferentes para salir con amigos o con la familia", explica Paola Reglín, directora de marketing de Panam.

Las prendas utilizan frases como "Puro Mexa" y elementos asociados al streetwear. La intención fue crear artículos que pudieran seguir utilizándose después de los partidos de futbol y que no quedaran ligados exclusivamente a un torneo o una edición específica.

"Sí le pegamos a este juego de lo futbolero, pero más aterrizado al street style", señala Reglín. Las prendas no llevan escudos oficiales ni referencias directas a la Copa del Mundo 2026 , pero sí elementos que conectan con el entusiasmo que hoy rodea al futbol en México.

La colección fue diseñada por equipos internos de la compañía y tendrá una producción cercana a las 10,000 piezas, bajo un esquema de edición especial, es decir, que la expectativa es vender todo el stock producido y no repetir la colección, a fin de mantener la aspiracionalidad.

La batalla por la afición sale de la cancha

Con este esfuerzo de portafolio, Panam llega a un terreno donde las grandes marcas deportivas llevan meses compitiendo.

La fiebre futbolera ha detonado lanzamientos, patrocinios y colecciones especiales de compañías globales que buscan aprovechar uno de los eventos deportivos más relevantes del planeta.

Sin embargo, la marca mexicana considera que todavía existe espacio para propuestas más cercanas a la cultura local, sin competir directamente en un mercado que, reconoce Reglin, está dominado por las firmas foráneas.

"Todas las marcas y los grandes patrocinadores están con los futbolistas. Nosotros buscamos ser disruptivos y demostrar por qué seguimos siendo la marca de los mexicanos", afirma la directiva.

Las camisetas de la selección mexicana se han convertido en algunos de los productos más buscados de la temporada y los modelos auténticos superan los 150 dólares en tiendas oficiales internacionales.

La demanda ha abierto espacio para un mercado cada vez más amplio de réplicas y productos inspirados en el futbol. Ahí es donde Panam quiere hacerse un lugar con una colección que apuesta por elementos identitarios y precios más accesibles.

" No caemos en la piratería . También logramos que sea una prenda que se pueda seguir vistiendo a lo largo del tiempo y no solamente durante un periodo muy corto", afirma Paola Reglín.

Históricamente la marca ha competido contra Converse, Vans y adidas desde una posición de precio accesible y una identidad mexicana muy marcada.

Aunque la compañía es conocida por sus tenis, las prendas ya representan 20% de sus ventas totales, por lo que colecciones como Puro Mexa se han convertido en una vía de crecimiento adicional para Panam.