Mientras todos hablan de futbol, Adidas apuesta por convertir al pádel en su siguiente negocio

La estrategia también llega en un momento en que el negocio tradicional del futbol enfrenta un freno temporal. Tras la eliminación de México de la Copa del Mundo, Adidas reconoce que disminuirá el ritmo de ventas de los jerseys de la selección, aunque descarta modificar sus planes comerciales.

“Si hubiéramos ganado el partido, hoy la gente estaría comprando más camisetas … Seguramente va a disminuir un poco el ritmo que traíamos en ventas, pero yo creo que si hay algo que admirarle al fanático mexicano es que es fiel a su selección”, afirmó Ángel Rodríguez, Director General de Adidas Pádel y Pickleball en México.

La empresa evitó estimar cuánto podrían disminuir las ventas, pero confirmó que mantendrá sus planes de producción y continuará lanzando nuevos jerseys para los torneos posteriores al Mundial.

El Mundial como escaparate para otro deporte

Más que competir con el futbol, Adidas busca extender el valor comercial de uno de sus principales activos de marca. El vínculo entre ambas disciplinas no sólo está en la identidad visual de la colección.

Rodríguez explicó que muchos futbolistas profesionales también practican pádel, entre ellos Lionel Messi y Zinedine Zidane, este último incluso como inversionista dentro del deporte.

La empresa también encontró una coincidencia simbólica. El pádel nació en México en 1969 y el país es sede del Mundial 2026.

“Encontramos una conexión natural entre nuestra relación histórica con FIFA y el crecimiento que está teniendo el pádel en México”, explicó Rodríguez.

La apuesta comercial responde a un mercado que ha cambiado aceleradamente durante los últimos años.

Aunque el pádel surgió en México, su consolidación ocurrió primero en España y Argentina. Rodríguez explicó que el fundador del deporte, Enrique Corcuera, facilitó su llegada a esos países, donde se desarrollaron las reglas, los circuitos profesionales y una base de jugadores mucho antes que en territorio mexicano.

“En México, el pádel permaneció durante años en una etapa de bajo crecimiento. El cambio llegó entre 2017 y 2019, pero el gran detonador fue la pandemia, cuando se convirtió en uno de los deportes que podía practicarse con menor contacto. Desde entonces, el número de canchas pasó de alrededor de 400 en 2018 a 3,800 actualmente”, señaló.

El crecimiento también se refleja en el número de jugadores. De acuerdo con el FIP World Padel Report 2025, citado por Decathlon, existen más de 35 millones de jugadores en el mundo. México ya supera el millón de practicantes, lo que lo coloca entre los mercados con mayor adopción de esta disciplina.