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Mercadotecnia

Mientras todos hablan de futbol, Adidas apuesta por convertir al pádel en su siguiente negocio

La marca busca convertir la Copa del Mundo en una plataforma para impulsar el pádel, un mercado con más de un millón de jugadores en México y una oferta de productos cada vez más amplia.
mar 07 julio 2026 09:37 PM
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Mientras todos hablan de futbol, Adidas apuesta por convertir al pádel en su siguiente negocio
México, Argentina, España y Francia fueron las cuatro selecciones elegidas para la colección de palas de pádel. A la izquierda está Israel Valero, country manager de deportes de raqueta de Decathlon México y a la derecha Ángel Rodríguez, director general de CCD, distribuidor oficial de adidas Pádel en México. (Expansión)

Cuando el foco comercial del Mundial 2026 está puesto en la venta de jerseys y artículos de futbol, Adidas decidió dirigir parte de su estrategia hacia otro deporte. La compañía presentó la World Cup Collection 2026, una edición limitada de palas de pádel inspiradas en las selecciones de México, Argentina, España y Francia, desarrollada por Adidas Pádel en colaboración con FIFA.

A primera vista, la decisión parece ir a contracorriente. Mientras la conversación global gira alrededor del futbol, la marca utiliza el mayor escaparate deportivo del mundo para promocionar una disciplina distinta. Sin embargo, desde una perspectiva de marketing, la apuesta busca aprovechar la visibilidad del Mundial para acelerar el posicionamiento de un deporte que vive uno de sus mayores ciclos de crecimiento.

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La estrategia también llega en un momento en que el negocio tradicional del futbol enfrenta un freno temporal. Tras la eliminación de México de la Copa del Mundo, Adidas reconoce que disminuirá el ritmo de ventas de los jerseys de la selección, aunque descarta modificar sus planes comerciales.

“Si hubiéramos ganado el partido, hoy la gente estaría comprando más camisetas … Seguramente va a disminuir un poco el ritmo que traíamos en ventas, pero yo creo que si hay algo que admirarle al fanático mexicano es que es fiel a su selección”, afirmó Ángel Rodríguez, Director General de Adidas Pádel y Pickleball en México.

La empresa evitó estimar cuánto podrían disminuir las ventas, pero confirmó que mantendrá sus planes de producción y continuará lanzando nuevos jerseys para los torneos posteriores al Mundial.

El Mundial como escaparate para otro deporte

Más que competir con el futbol, Adidas busca extender el valor comercial de uno de sus principales activos de marca. El vínculo entre ambas disciplinas no sólo está en la identidad visual de la colección.

Rodríguez explicó que muchos futbolistas profesionales también practican pádel, entre ellos Lionel Messi y Zinedine Zidane, este último incluso como inversionista dentro del deporte.

La empresa también encontró una coincidencia simbólica. El pádel nació en México en 1969 y el país es sede del Mundial 2026.

“Encontramos una conexión natural entre nuestra relación histórica con FIFA y el crecimiento que está teniendo el pádel en México”, explicó Rodríguez.

La apuesta comercial responde a un mercado que ha cambiado aceleradamente durante los últimos años.

Aunque el pádel surgió en México, su consolidación ocurrió primero en España y Argentina. Rodríguez explicó que el fundador del deporte, Enrique Corcuera, facilitó su llegada a esos países, donde se desarrollaron las reglas, los circuitos profesionales y una base de jugadores mucho antes que en territorio mexicano.

“En México, el pádel permaneció durante años en una etapa de bajo crecimiento. El cambio llegó entre 2017 y 2019, pero el gran detonador fue la pandemia, cuando se convirtió en uno de los deportes que podía practicarse con menor contacto. Desde entonces, el número de canchas pasó de alrededor de 400 en 2018 a 3,800 actualmente”, señaló.

El crecimiento también se refleja en el número de jugadores. De acuerdo con el FIP World Padel Report 2025, citado por Decathlon, existen más de 35 millones de jugadores en el mundo. México ya supera el millón de practicantes, lo que lo coloca entre los mercados con mayor adopción de esta disciplina.

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La alianza con Decathlon evoluciona

La expansión del mercado también ha fortalecido la relación comercial entre Adidas Pádel y Decathlon.

La colaboración comenzó hace tres años. En 2023, la cadena comercializaba únicamente cuatro modelos de palas Adidas. Para 2026, el portafolio creció a ocho modelos permanentes, además de las cuatro palas de edición especial inspiradas en la Copa del Mundo.

“La colaboración nace de la necesidad de que el usuario pueda encontrar una marca como adidas dentro de nuestras tiendas y seguir construyendo una oferta cada vez más amplia”, explicó Israel Valero, country manager de deportes de raqueta de Decathlon México.

La siguiente etapa de la alianza contempla incorporar calzado especializado para pádel y posteriormente ropa técnica, con el objetivo de ofrecer una propuesta más completa para los jugadores.

Los retos del mercado mexicano

Pese al crecimiento, Adidas considera que el desarrollo del deporte aún enfrenta desafíos para alcanzar un nivel de arraigo comparable al futbol.

El primero consiste en atraer a más niños, ya que actualmente la mayoría de los jugadores pertenece al segmento de entre 25 y 40 años.

El segundo es incrementar la participación femenina. Mientras en España y Argentina las mujeres representan más del 40% de los jugadores, en México la proporción ronda 20%.

El tercer reto es desarrollar entrenadores nacionales y jugadores de alto rendimiento “Para que el pádel se vuelva aspiracional, México necesitaría tener un jugador ubicado entre los mejores 20 del mundo”, afirmó Rodríguez.

Como parte de esa estrategia, Adidas aseguró que mantendrá sus inversiones en jugadores, entrenadores y desarrollo de producto para acompañar el crecimiento del deporte en México.

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