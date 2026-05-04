Este fue un modelo anunciado apenas unos días antes y estuvo disponible ese mismo fin de semana de la carrera, con lo cual la marca logró alinear producto, timing y resultado en un solo movimiento estratégico que convirtió un logro deportivo en una decisión de negocio.

“El sub-2 no fue solo el fin de una barrera atlética. Fue el fin de una manera de hacer marketing. Adidas no tuvo suerte, tuvo nueve años de I+D (innovación y desarrollo) corriendo en paralelo a nueve años de narrativa de Nike. Eso no es una campaña, es una arquitectura”, señaló Edson Noyola, CEO de Tlapalería de Ideas.

Un producto que se vende solo

El giro de tuerca aparece en la secuencia. Adidas presentó el modelo días antes, lo puso a la venta en su comercio electrónico por alrededor de 500 dólares, lo llevó a una competencia oficial de alcance global y, tras el resultado, agotó el inventario en cuestión de horas, es decir, que cada etapa reforzó la anterior dentro de un mismo calendario y convirtió el maratón en un canal de distribución.

A partir de ahí, el lanzamiento se sostiene en una demostración pública donde el producto valida su promesa en tiempo real y coincide con el momento de mayor atención, de modo que la conversación ya no dependió de la campaña y pasó a depender del resultado de la carrera.

“Hace quince años la fórmula era 70% contar, 30% protagonizar. Hoy se invirtió: 70% protagonizar, 30% contar. Adidas más que una zapatilla lanzó un récord mundial que llevaba una zapatilla pegada”, añadió Noyola.

Para Yuri Alvarado, especialista en marketing y branding, el contraste con Nike no implica que una estrategia sea incorrecta, apunta a un cambio en el peso entre narrativa y resultado, ya que antes construir una historia podía sostener una categoría, mientras que hoy la presión se desplaza hacia demostrarla en tiempo real y con impacto inmediato en el negocio.

“Definitivamente fue deliberado, no hay nada que haya sido dejado al azar, se busca un resultado y se alinean todos los esfuerzos alrededor de ese objetivo. Siempre va a pesar más una historia bien contada”, comentó Alvarado.