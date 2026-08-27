GTA VI no solo vende un videojuego: Rockstar usa Netflix para convertir la espera en marketing

Además, da a Netflix un beneficio que puede presentar a sus clientes sin producir una serie o una película, ya que incorpora a su catálogo un estreno publicitario de una franquicia que lleva 13 años sin una nueva entrega principal.

En el ámbito del marketing, la decisión añade valor comercial a la espera por un título, cuyo lanzamiento mundial está previsto para el 19 de noviembre de 2026 y que ya condiciona los planes de otras empresas que planeaban lanzar su videojuego.

“El beneficio es para ambas partes, para Netflix tener la primicia del estreno es como la transmisión de un evento deportivo a su base de usuarios y para Rockstar Games la visibilidad de un estreno que seguramente será global, y pueda tener el interés del fandom por querer verlo en tiempo real y en simutáneo como cuando se estrena una propiedad de Netflix como Stranger Things”, dice Gabriel Richaud, director general de la IAB México.

Con él coincide Vieri Figallo. El CEO de la agencia que lleva su nombre dice que esta estrategia de marketing convierte expectativa en un activo compartido.

"Rockstar promociona un juego, pero Netflix gana conversación, suscripciones y datos de una audiencia altamente retenida", dice.

La distribución cambia frente al segundo tráiler de GTA VI, publicado abiertamente en mayo de 2025 , porque ahora Rockstar divide el acceso a su campaña en dos momentos y ofrece prioridad a los usuarios de un servicio de pago.

“La franquicia GTA está muy posicionada entre sus seguidores, pero el reto para Rockstar Games es cómo crear expectativa para un nuevo título. La oportunidad para hacerlo diferente llevando el estreno y las actividades que lo acompañen en esta alianza con Netflix es un plus para ellos y para Netflix también desde que ha iniciado a integrar productos de gaming a su plataforma”, señala Richaud.

La exclusiva plantea una apuesta por el valor de ver primero, aunque su duración también limita ese incentivo, pues el usuario puede obtener el mismo contenido sin contratar Netflix si espera seis horas.

Los anuncios de ambas empresas no detallan las condiciones económicas del acuerdo, por lo que no hay elementos públicos en esas comunicaciones para afirmar cuánto recibió Rockstar por la exclusiva o cuántas suscripciones espera generar Netflix.

Para evaluar su efecto comercial hará falta distinguir entre quienes reproduzcan el avance, quienes contraten el servicio para verlo y quienes compren el videojuego, ya que cada acción representa un beneficio diferente y una audiencia numerosa no acredita por sí sola ventas adicionales.