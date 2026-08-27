Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Mercadotecnia

GTA VI no solo vende un videojuego: Rockstar usa Netflix para convertir la espera en marketing

Rockstar reserva seis horas de acceso anticipado para suscriptores de Netflix, en una industria donde otras marcas ya contemplan aplazar juegos para evitar competir con GTA VI.
jue 27 agosto 2026 03:52 PM
Añadir Expansión en Google
Logotipo de GTA VI sobre una ilustración urbana en tonos azules y rosas, con un ciclista y edificios al fondo.
Rockstar reservó seis horas de acceso anticipado al avance de GTA VI para suscriptores de Netflix, antes de su publicación gratuita en YouTube. (GTA/Facebook)

Rockstar Games, la empresa detrás de GTA VI, revolucionó la forma de lanzar un videojuego. La revelación de la sexta entrega se hizo con una salida temporal en Netflix, de modo que únicamente los suscriptores de esta plataforma de streaming podrán ver el avance seis horas antes de su llegada gratuita a YouTube .

Con esta estrategia, la compañía introduce una condición temporal para acceder a material diseñado para vender su producto, pues el incentivo para el espectador está en conocer las novedades antes que quienes esperen la publicación abierta.

Publicidad

Además, da a Netflix un beneficio que puede presentar a sus clientes sin producir una serie o una película, ya que incorpora a su catálogo un estreno publicitario de una franquicia que lleva 13 años sin una nueva entrega principal.

En el ámbito del marketing, la decisión añade valor comercial a la espera por un título, cuyo lanzamiento mundial está previsto para el 19 de noviembre de 2026 y que ya condiciona los planes de otras empresas que planeaban lanzar su videojuego.

“El beneficio es para ambas partes, para Netflix tener la primicia del estreno es como la transmisión de un evento deportivo a su base de usuarios y para Rockstar Games la visibilidad de un estreno que seguramente será global, y pueda tener el interés del fandom por querer verlo en tiempo real y en simutáneo como cuando se estrena una propiedad de Netflix como Stranger Things”, dice Gabriel Richaud, director general de la IAB México.

Con él coincide Vieri Figallo. El CEO de la agencia que lleva su nombre dice que esta estrategia de marketing convierte expectativa en un activo compartido.

"Rockstar promociona un juego, pero Netflix gana conversación, suscripciones y datos de una audiencia altamente retenida", dice.

La distribución cambia frente al segundo tráiler de GTA VI, publicado abiertamente en mayo de 2025 , porque ahora Rockstar divide el acceso a su campaña en dos momentos y ofrece prioridad a los usuarios de un servicio de pago.

“La franquicia GTA está muy posicionada entre sus seguidores, pero el reto para Rockstar Games es cómo crear expectativa para un nuevo título. La oportunidad para hacerlo diferente llevando el estreno y las actividades que lo acompañen en esta alianza con Netflix es un plus para ellos y para Netflix también desde que ha iniciado a integrar productos de gaming a su plataforma”, señala Richaud.

La exclusiva plantea una apuesta por el valor de ver primero, aunque su duración también limita ese incentivo, pues el usuario puede obtener el mismo contenido sin contratar Netflix si espera seis horas.

Los anuncios de ambas empresas no detallan las condiciones económicas del acuerdo, por lo que no hay elementos públicos en esas comunicaciones para afirmar cuánto recibió Rockstar por la exclusiva o cuántas suscripciones espera generar Netflix.

Para evaluar su efecto comercial hará falta distinguir entre quienes reproduzcan el avance, quienes contraten el servicio para verlo y quienes compren el videojuego, ya que cada acción representa un beneficio diferente y una audiencia numerosa no acredita por sí sola ventas adicionales.

Publicidad

Competir con GTA VI pone a prueba la inversión en campañas

La expectativa por el título también interviene en las decisiones de otras empresas, pues en marzo de 2025 algunas estaban dispuestas a retrasar sus videojuegos para evitar competir con GTA VI.

En aquel momento, Rockstar todavía planeaba estrenarlo a finales de 2025 y sus rivales preparaban calendarios alternativos ante el temor de que absorbiera el dinero y el tiempo de los jugadores.

Sin embargo, lanzar un videojuego implica coordinar publicidad , creadores de contenido, eventos y distribución. Cambiar el calendario puede requerir reprogramar esas acciones y prolongar la promoción antes de recibir ingresos por ventas, aunque el costo dependerá de los compromisos que cada empresa haya adquirido y de cuánto tiempo decida esperar.

“El comprador de videojuegos tiene un presupuesto que destina a comprar nuevos títulos, así que seguramente para los fans de la saga, si será prioridad comprar el título y otros títulos como Call of Duty, etcétera, prefieran separarlo unas semanas después, tanto por relevancia mediática, como por presupuesto del consumidor. Pero ojo, el acuerdo de Rockstar Games es una ‘primicia’ en Netflix y no un lanzamiento exclusivo”, detalla el directivo de la IAB.

Aunque mantener la fecha tampoco elimina el riesgo, porque una campaña puede llegar al público previsto sin conseguir que ese público destine dinero o tiempo al nuevo juego, de modo que la decisión necesita considerar qué tantos compradores potenciales comparte con GTA VI.

“Las decisiones de mover el estreno de un título dependen del género, si es sports y franquicias de otras marcas como Electronic Arts, Xbox Studios, podrían decidir mover sus fechas argumentando temas de desarrollo, pero si van a otros segmentos de mercado pueden convivir lanzamientos importantes. Por ejemplo mañana se estrena Metal Gear Solid Collection Vol. 2 que es un recopilatorio de la franquicia y va a otro segmento”, comparte Richaud.

Otro punto es el riesgo al pago por tener membresía en Netflix. "GTA tiene una comunidad que siente el lanzamiento como propio; si percibe que debe pagar para participar, la expectativa puede convertirse en rechazo. La apuesta es muy disruptiva con riesgo medido", advierte Figallo.

Por lo pronto, Rockstar ya consiguió que su material promocional forme parte de una oferta de suscripción y que otras editoras contemplen modificar sus calendarios, pero para Richaud la prueba comercial llegará con las compras, cuando deba convertir la expectativa en ingresos y sus rivales comprueben cuánto les costó competir o esperar.

Publicidad

Tags

Mercadotecnia

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad