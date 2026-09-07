Gutiérrez identifica a 7-Eleven entre las empresas que incorporaron la tendencia de manera coherente, pues la cadena suele reaccionar ante los códigos y las conversaciones de sus consumidores.

“Las marcas que suelen subirse a este tipo de tendencias son las que también agarraron este trend. 7-Eleven es una marca que siempre está viendo a qué subirse y lo hace muy bien”, señala.

Participar, considera el directivo, “ni está bien ni está mal”, ya que la decisión depende de si el fenómeno puede convertirse en un vehículo para comunicar algo relacionado con la marca y con el público al que quiere llegar.

La frecuencia también influye porque, cuando una empresa responde habitualmente a los fenómenos de internet , sus seguidores pueden anticipar su reacción y reconocer el tono con el que participa. Por el contrario, una incursión aislada tiene más posibilidades de parecer tardía o ajena.

El riesgo aumenta por la corta duración de “farmear aura”, pues Gutiérrez estima que puede seguir la trayectoria de otras expresiones que alcanzan un pico de popularidad y desaparecen después de algunos días o semanas.

Las marcas y sus agencias deben producir contenido cuando todavía desconocen cuánto durará la conversación, de modo que llegar tarde reduce su relevancia, pero apresurarse puede provocar una ejecución que contradiga su identidad.

Juan Camilo Romero, Head of Strategy de McCann México, distingue este tipo de expresiones de las macrotendencias culturales. Las primeras sirven para ejecutar contenido de corto plazo, en tanto que fenómenos como el bienestar evolucionan durante años y pueden sostener una plataforma de marca.

“Una estrategia de marca de tres a cinco años tiene que ver más con las macrotendencias, pero en el día a día siempre estamos determinando si una microtendencia vale la pena”, explica.

McCann identificó meses atrás el uso del aura como un lenguaje relevante entre los jóvenes y presentó a una compañía del sector financiero una propuesta para acercar las finanzas personales a esa audiencia.

La campaña no llegó a publicarse, pero el ejercicio mostró que un código aparentemente alejado de una categoría puede funcionar cuando resuelve una necesidad de comunicación. Por ello, la afinidad no depende de insertar una expresión popular en una publicación, sino de definir qué atributo quiere comunicar la marca y cómo la participación puede modificar la percepción del consumidor.

“Si yo voy a hablar de farmear aura como una entidad de servicios financieros, ¿para qué quiero hacerlo? ¿Qué indicador o percepción de marca voy a mover y cómo se conecta con mis objetivos de negocio?”, plantea Romero.

El cuestionamiento separa una ocurrencia de una estrategia porque una ejecución puede alcanzar millones de reproducciones gracias al meme, el baile o el creador, aunque la audiencia podría terminar recordando únicamente la tendencia.

“Uno puede ser viral, pero entonces no hicimos nada con eso. Esos likes solo fueron para likes y para un reporte”, afirma Romero.