Starbucks ya no está solo: Tim Hortons y otras cafeterías amenazan su dominio en México

La fortaleza de la marca no se explica solo por el café. El diseño de las tiendas, la estandarización del servicio y la capacidad de replicar la experiencia en prácticamente cualquier punto del país han sido factores difíciles de igualar para los nuevos competidores.

Un mercado amplio que admite nuevos jugadores

Marisol Huerta, analista bursátil independiente, considera que el tamaño del mercado permite la convivencia de múltiples jugadores. “El mercado es grande y crece al ritmo del gusto por el café en la población; incluso, no se trata solo de las cadenas, sino también de los emprendimientos cafeteros”, señala.

Para la especialista, una de las apuestas clave que sostiene la posición de Starbucks es su programa de lealtad. Starbucks Rewards pasó de ser un esquema de recompensas a convertirse en el eje de su estrategia de ventas digitales y de relación con el cliente.

La aplicación integra pagos en tienda, pedidos para recoger, entregas a domicilio, envío de tarjetas de regalo y promociones personalizadas basadas en los hábitos de consumo. Esa digitalización refuerza la recurrencia y eleva el valor de cada cliente.

“Con el programa de lealtad tienen un público cautivo y una alta respuesta a las promociones, aunque tampoco creo que lo tengan sencillo, porque de pronto hay reducciones de precio en puntos donde el café se vende en 59 pesos”, apunta Huerta.