La nueva ola de cafeterías pone a prueba el liderazgo de Starbucks en México

La llegada de nuevas cadenas internacionales intensifica la competencia en precios y ubicaciones, mientras Starbucks defiende su liderazgo en México apoyado en escala, lealtad digital y consistencia operativa.
vie 16 enero 2026 10:39 AM
Starbucks ya no está solo: Tim Hortons y otras cafeterías amenazan su dominio en México
Nuevos jugadores llegan a México a hacerse un espacio en el terreno de las cafeterías. (Foto: Tim Hortons / Starbucks / Costa Coffe / Facebook.)

El mercado mexicano del café atraviesa una nueva etapa de competencia. En los últimos dos años, una oleada de cadenas internacionales ha reforzado su presencia en el país, atraídas por una base de consumidores joven, urbana y con hábitos de consumo ya consolidados.

Marcas como Tim Hortons, Juan Valdez y Costa Coffee han intensificado la disputa por ubicaciones estratégicas, precios y propuestas de menú, sobre todo en centros comerciales y zonas corporativas, donde el flujo de consumidores garantiza volumen y visibilidad.

Esta competencia creciente ha ampliado las opciones para los clientes. Hoy conviven desde bebidas tradicionales hasta propuestas especializadas, con rangos de precio más amplios y formatos de tienda que buscan adaptarse a distintos momentos de consumo.

En medio de ese entorno más saturado, Starbucks se mantiene como el jugador dominante del sector en México. La cadena, operada por Alsea, conserva su participación gracias a una estrategia que va más allá del producto y que se apoya en experiencia, escala y consistencia.

La fortaleza de la marca no se explica solo por el café. El diseño de las tiendas, la estandarización del servicio y la capacidad de replicar la experiencia en prácticamente cualquier punto del país han sido factores difíciles de igualar para los nuevos competidores.

Un mercado amplio que admite nuevos jugadores

Marisol Huerta, analista bursátil independiente, considera que el tamaño del mercado permite la convivencia de múltiples jugadores. “El mercado es grande y crece al ritmo del gusto por el café en la población; incluso, no se trata solo de las cadenas, sino también de los emprendimientos cafeteros”, señala.

Para la especialista, una de las apuestas clave que sostiene la posición de Starbucks es su programa de lealtad. Starbucks Rewards pasó de ser un esquema de recompensas a convertirse en el eje de su estrategia de ventas digitales y de relación con el cliente.

La aplicación integra pagos en tienda, pedidos para recoger, entregas a domicilio, envío de tarjetas de regalo y promociones personalizadas basadas en los hábitos de consumo. Esa digitalización refuerza la recurrencia y eleva el valor de cada cliente.

“Con el programa de lealtad tienen un público cautivo y una alta respuesta a las promociones, aunque tampoco creo que lo tengan sencillo, porque de pronto hay reducciones de precio en puntos donde el café se vende en 59 pesos”, apunta Huerta.

La escala también marca una diferencia relevante. Hasta septiembre del año pasado, Starbucks operaba 924 tiendas en México, una capilaridad muy superior a la de otras cadenas nacionales del segmento.

Punta del Cielo Café cuenta con alrededor de 110 sucursales y Tierra Garat con cerca de 50, de acuerdo con información de sus sitios web. Otras marcas, como The Italian Coffee Company, no detallan públicamente el número de unidades que operan.

Grupo Nutrisa, por su parte, no desglosa cuántas sucursales tiene Cielito Querido Café. En su reporte financiero del tercer trimestre informó que opera más de 650 puntos de venta, cifra que incluye Nutrisa, Cielito Querido Café, Chilim Balam y Moyo.

Más marcas, más formatos, más presión competitiva

El crecimiento del sector respalda el interés de nuevos jugadores. La consultora Grand View Research estima que el mercado del café en México pasará de 4,580.8 millones de dólares en 2024 a 6,397.8 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 5.5% entre 2025 y 2030.

De acuerdo con el análisis, este avance se explica por la expansión de las cadenas de cafeterías, la apertura de nuevos puntos de venta, la renovación de formatos y la introducción de programas de fidelización digitalizados. “Este crecimiento beneficia eficazmente a oficinistas, estudiantes y consumidores sociales en zonas urbanas. Como resultado, la creciente densidad de cafeterías está impulsando el consumo per cápita de café y popularizando las bebidas especiales a base de espresso entre la población general”, dice el reporte.

En ese contexto, la competencia no se limita a las marcas ya establecidas. Tim Hortons llegó a México en octubre de 2017 con su primera tienda en San Pedro Garza García, Nuevo León, y desde entonces ha crecido de forma sostenida, incluida su llegada a la Ciudad de México en 2023.

Juan Valdez regresó en 2024 con una tienda en Mérida, tras salir del país en 2018, mientras que Costa Coffee, de la mano de Coca-Cola México, abrió su primera cafetería en Polanco en diciembre de 2025 y sumó una segunda unidad en Mundo E.

“Tim Hortons está creciendo de forma relevante y se percibe que entrará con fuerza. A Juan Valdez lo veo expandiéndose de manera más selectiva, muy enfocado en zonas donde hay consumidores conocedores de café. Mercado hay, y la población valora cada vez más los espacios para convivir”, señala Huerta.

Por ahora, Starbucks mantiene su posición apoyada en un componente aspiracional cuidadosamente administrado. “Starbucks siempre ha tenido un componente aspiracional. Alsea ha cuidado mucho que se mantenga en un segmento específico, apoyándose en promociones como el vaso del Osito o alianzas con películas y series como Stranger Things”, declara la analista.

