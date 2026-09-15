El calendario mexicano es distinto al anuncio global de la colaboración, que fijó el 15 de septiembre como fecha de lanzamiento. En el país, ese día comenzó la venta de cuatro bebidas inspiradas en Snoopy y otros personajes de Peanuts, además de los sabores de Pumpkin Spice, pero la mercancía llegará durante las semanas posteriores.

La colección Peanuts + Starbucks está formada por 10 artículos, entre vasos, tazas, accesorios y un peluche de Snoopy. Los productos conmemorarán el aniversario número 60 de It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown, especial televisivo estrenado en 1966.

Starbucks escalonará la venta de Snoopy para ampliar el acceso

Los clientes que busquen alguna de las piezas deberán considerar las cuatro fechas anunciadas:

21 de septiembre

24 de septiembre

28 de septiembre

2 de octubre

La empresa no detalló qué modelos llegarán en cada jornada, por lo que la recomendación es consultar previamente la disponibilidad en la tienda elegida. Todos los artículos se venderán por tiempo limitado y hasta agotar existencias.

Para acceder a la compra, los clientes deberán adquirir una bebida caliente , helada o Frappuccino tamaño Venti de 500 mililitros preparada en barra. La promoción estará limitada a una pieza de cada modelo por ticket y persona.

“Contaremos con una dinámica de compra enfocada en favorecer que más clientes tengan la oportunidad de adquirir sus artículos favoritos directamente en nuestras tiendas”, dijo Diego Recalde, director de Marketing de Starbucks en Alsea, en entrevista con Expansión.

La medida responde al comportamiento observado durante la colección de 2025, cuando las filas comenzaron desde la madrugada y Starbucks vendió 90% de los artículos disponibles durante el primer día. Algunas piezas aparecieron posteriormente en canales de reventa ajenos a la compañía.

El interés también mostró el peso comercial de estas colaboraciones para atraer tráfico a las cafeterías. Recalde señala que estos lanzamientos generan “nuevas razones para visitar nuestras tiendas”, además de mantener a Starbucks dentro de conversaciones culturales que alcanzan a consumidores de diferentes generaciones.

Esta vez, la cadena separó la llegada de las bebidas y la mercancía, con lo que la colaboración se extenderá del 15 de septiembre al 2 de octubre. Por consiguiente, quienes acudan desde el primer día podrán encontrar el menú inspirado en Peanuts, pero deberán esperar hasta el 21 de septiembre para comenzar a comprar los coleccionables.