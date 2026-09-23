Dr. Simi regresa a Star Wars con Yoda y Chewbacca aunque sus peluches no le dejan ingresos

Dr. Simi presentó dos peluches inspirados en Yoda y Chewbacca, una alianza con Disney cuyo retorno para Farmacias Similares no está en la venta de los muñecos, sino en la exposición, la vigencia cultural y las visitas que genera para Similandia y Farmacias Similares.
En 2024, Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares, aseguró a Expansión que la compañía no recibía los ingresos generados por sus peluches, ya que el dinero recaudado se destinaba a CINIA, la empresa encargada de fabricarlos y de emplear mayoritariamente a personas con discapacidad.
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“Nosotros no generamos ingresos con los peluches del Dr. Simi, todo lo que se recauda va directamente a CINIA para seguir apoyando a las personas con discapacidad que trabajan allí”, declaró el empresario.
La fabricación, sin embargo, ya mostraba un crecimiento relevante. Entre julio de 2023 y junio de 2024, la producción se quintuplicó, mientras las ventas superaron las 550,000 unidades, un aumento de 122%. La empresa también reportó una capacidad de 100,000 muñecos mensuales.
Durante ese mismo periodo, el personaje acumuló 737 millones de impactos en redes sociales y la compañía rebasó los 18 millones de seguidores en sus distintas cuentas.
La llegada de Yoda y Chewbacca profundizó esa estrategia. Dr. Simi entró por primera vez al universo de Star Wars en 2024 con la edición Jedi Fan, mientras que en 2026 la relación con Disney se amplió mediante los personajes de Woody y Buzz Lightyear, de Toy Story.
Star Wars y Dr. Simi intercambian valor de marca
La alianza reunió dos marcas con dimensiones distintas. Star Wars aportó reconocimiento internacional, nostalgia y una comunidad formada durante casi cinco décadas, mientras Dr. Simi sumó cercanía con el consumidor mexicano, puntos físicos de contacto y un personaje que ya circula fuera de las farmacias.
Las películas de Star Wars han generado 10,200 millones de dólares en taquilla mundial, de acuerdo con Disney. La cantidad no contempla los ingresos provenientes de juguetes, ropa, videojuegos, experiencias y otros productos licenciados que mantienen activa la franquicia entre un estreno y otro.
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Brand Finance estimó en 2016 que la marca Star Wars tenía un valor de 10,000 millones de dólares, frente a los 4,050 millones que Disney pagó por Lucasfilm en 2012. La cifra no representa una valuación actual, pero evidencia cómo las licencias y los productos derivados elevan el valor de una propiedad de entretenimiento más allá de la taquilla.
“El señor González era fanático de Disneylandia, le encantaban sus personajes. Quería que Farmacias Similares tuviera una botarga que representara los valores de la empresa y que, al igual que los personajes de Disney, conectara con la gente de una manera especial”, recordó el directivo.
La relación actual invirtió parcialmente aquella inspiración. El personaje mexicano ya no solo tomó como referencia el modelo de Disney, sino que compartió productos con algunas de sus franquicias más reconocidas.
El lanzamiento también fortaleció el catálogo disponible alrededor de Similandia. En 2024, González Herrera explicó que cada establecimiento requería una inversión superior a 10 millones de pesos, lo que llevó a la compañía a desarrollar formatos más pequeños dentro de sus farmacias.
Dr. Simi Yoda Fan y Dr. Simi Chewbacca Fan tienen un precio de 399 pesos cada uno y están disponibles en Farmacias Similares, las tiendas Similandia y el quiosco de la SimiCasa Museo.
Con estos personajes, Farmacias Similares dio otro paso para que el Dr. Simi dejara de depender solo de su vínculo con las farmacias. La alianza colocó al personaje mexicano dentro de una franquicia global y fortaleció una estrategia en la que el peluche funciona como puerta de entrada a experiencias, colaboraciones y nuevas audiencias.