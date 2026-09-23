Dr. Simi regresa a Star Wars con Yoda y Chewbacca aunque sus peluches no le dejan ingresos

“Nosotros no generamos ingresos con los peluches del Dr. Simi, todo lo que se recauda va directamente a CINIA para seguir apoyando a las personas con discapacidad que trabajan allí”, declaró el empresario.

La fabricación, sin embargo, ya mostraba un crecimiento relevante. Entre julio de 2023 y junio de 2024, la producción se quintuplicó, mientras las ventas superaron las 550,000 unidades, un aumento de 122%. La empresa también reportó una capacidad de 100,000 muñecos mensuales.

El beneficio para Farmacias Similares estaba en transformar una mascota publicitaria en un activo capaz de generar conversación y acercar la empresa a audiencias que no necesariamente pensaban en medicamentos.

Durante ese mismo periodo, el personaje acumuló 737 millones de impactos en redes sociales y la compañía rebasó los 18 millones de seguidores en sus distintas cuentas.

La llegada de Yoda y Chewbacca profundizó esa estrategia. Dr. Simi entró por primera vez al universo de Star Wars en 2024 con la edición Jedi Fan, mientras que en 2026 la relación con Disney se amplió mediante los personajes de Woody y Buzz Lightyear, de Toy Story.

Alfonso Cortina y Víctor González Herrera presentaron los peluches Dr. Simi Chewbacca Fan y Dr. Simi Yoda Fan durante el lanzamiento en la Ciudad de México. (Expansión)





Star Wars y Dr. Simi intercambian valor de marca

La alianza reunió dos marcas con dimensiones distintas. Star Wars aportó reconocimiento internacional, nostalgia y una comunidad formada durante casi cinco décadas, mientras Dr. Simi sumó cercanía con el consumidor mexicano, puntos físicos de contacto y un personaje que ya circula fuera de las farmacias.

Las películas de Star Wars han generado 10,200 millones de dólares en taquilla mundial, de acuerdo con Disney. La cantidad no contempla los ingresos provenientes de juguetes, ropa, videojuegos, experiencias y otros productos licenciados que mantienen activa la franquicia entre un estreno y otro.