Miniso apuesta por la Gen Z en México con FRIENDS: así es su nuevo formato de tiendas que llega a CDMX

Miniso quiere que sus tiendas sean algo más que un lugar para comprar peluches, accesorios, artículos para el hogar o productos de sus distintas licencias. La empresa está probando en México un nuevo formato de establecimientos que pone en el centro la experiencia, los personajes y la interacción con los consumidores más jóvenes.
Se trata de Miniso FRIENDS, un concepto que la compañía diseñó para acercarse particularmente a la Generación Z y que comenzó su expansión internacional como parte de la transformación de sus tiendas.
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En México, el primer establecimiento de este formato abrió el 16 de agosto en Marina Puerto Cancún. La propia compañía lo presentó como el inicio de una nueva etapa para sus tiendas en el país y adelantó que vendrán nuevos formatos.
A nivel global, Miniso describe Friends como uno de sus nuevos formatos de tienda inmersiva, junto con conceptos como Miniso LAND y Miniso SPACE. La estrategia busca convertir los establecimientos físicos en espacios donde el consumidor no solamente compre, sino que también explore, interactúe y comparta la experiencia.
¿Qué es Miniso FRIENDS?
Friends es un formato de tienda de mayor tamaño y con una propuesta más enfocada en las licencias que distribuye Miniso, como Harry Potter, Winnie Pooh, Stitch, Sanrio,Snoopy, Pingu, entre otras.
La compañía comenzó a desarrollar este concepto como parte de su evolución hacia tiendas con una mayor carga de experiencia, ya que están pensados para consumidores jóvenes y ponen especial atención en categorías como peluches, blind boxes, productos para mascotas y artículos vinculados con el anime, cómics y videojuegos.
En lugar de limitarse a colocar productos en anaqueles, el diseño busca crear zonas temáticas y escenarios que hagan que recorrer la tienda sea parte de la experiencia.
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Miniso quiere conectar con consumidores jóvenes
La compañía ha reconocido que el formato FRIENDS tiene como uno de sus objetivos a la Gen Z.
En una presentación de su estrategia de marca , Miniso explicó que sus tiendas FRIENDS, de entre 600 y 800 metros cuadrados en su diseño original, están enfocadas en categorías para crear una sensación de comunidad y pertenencia entre los consumidores jóvenes.
La compañía está intentando que sus tiendas dejen de ser únicamente puntos de venta y se conviertan en espacios donde las personas puedan relacionarse con sus personajes y franquicias favoritas.
Para ello, la propiedad intelectual se ha convertido en una pieza cada vez más importante de su estrategia.
Desde 2020, Miniso ha establecido alianzas con más de 150 propiedades intelectuales globales y ha vendido más de 800 millones de productos relacionados, según información de la compañía.
Al mismo tiempo, está desarrollando personajes propios como YOYO, Kumaru, Angry Amiee y Carrot Street.
De las licencias a los personajes propios
La apuesta por FRIENDS también permite entender hacia dónde está llevando MINISO su negocio.
Durante años, la compañía construyó parte de su atractivo alrededor de productos de personajes y franquicias reconocidas. Ahora busca combinar esas licencias con sus propios personajes y con espacios físicos que ayuden a crear una relación más directa con sus consumidores.
Uno de ellos es YOYO, un personaje propio de Miniso que la empresa comenzó a impulsar en distintos mercados. La compañía ha señalado que YOYO ha generado tráfico en tiendas y contenido creado por usuarios en redes sociales desde su lanzamiento.
Skincare coreano llega a Miniso
Una de las principales diferencias con otras sucursales de la compañía, es que en el formato FRIENDS se estarán distribuyendo maquillaje y productos de cuidado personal de marcas como TOCOBO.
Así, se deja de lado todos los productos de hogar, para dar prioridad a las colecciones de licencias que ya maneja la compañía, junto a una nueva apuesta por el skin care coreano.
Miniso FRIENDS abre en CDMX: estas son sus ubicaciones y horarios
Este mes de octubre, la compañía inauguró este 6 y 7 de octubre dos de sucursales de este concepto, las cuales están ubicadas en:
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Miniso FRIENDS Centro Histórico:
Ubicación: Av. Francisco I. Madero 67, Centro Histórico, CDMX.
Horario: Martes de 9 a 20 horas. Todos los otros días, incluyendo sábado y domingo, de 9 a 21 horas.