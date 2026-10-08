Miniso apuesta por la Gen Z en México con FRIENDS: así es su nuevo formato de tiendas que llega a CDMX

Miniso quiere conectar con consumidores jóvenes

La compañía ha reconocido que el formato FRIENDS tiene como uno de sus objetivos a la Gen Z.

En una presentación de su estrategia de marca , Miniso explicó que sus tiendas FRIENDS, de entre 600 y 800 metros cuadrados en su diseño original, están enfocadas en categorías para crear una sensación de comunidad y pertenencia entre los consumidores jóvenes.

La compañía está intentando que sus tiendas dejen de ser únicamente puntos de venta y se conviertan en espacios donde las personas puedan relacionarse con sus personajes y franquicias favoritas.

Para ello, la propiedad intelectual se ha convertido en una pieza cada vez más importante de su estrategia.

Desde 2020, Miniso ha establecido alianzas con más de 150 propiedades intelectuales globales y ha vendido más de 800 millones de productos relacionados, según información de la compañía.

Al mismo tiempo, está desarrollando personajes propios como YOYO, Kumaru, Angry Amiee y Carrot Street.

De las licencias a los personajes propios

La apuesta por FRIENDS también permite entender hacia dónde está llevando MINISO su negocio.

Durante años, la compañía construyó parte de su atractivo alrededor de productos de personajes y franquicias reconocidas. Ahora busca combinar esas licencias con sus propios personajes y con espacios físicos que ayuden a crear una relación más directa con sus consumidores.

Uno de ellos es YOYO, un personaje propio de Miniso que la empresa comenzó a impulsar en distintos mercados. La compañía ha señalado que YOYO ha generado tráfico en tiendas y contenido creado por usuarios en redes sociales desde su lanzamiento.

Miniso ha desarrollado nuevos personajes propios como YOYO, Kumaru, Angry Amiee y Carrot Street. (Elizabeth Santiago/Expansión)

Skincare coreano llega a Miniso

Una de las principales diferencias con otras sucursales de la compañía, es que en el formato FRIENDS se estarán distribuyendo maquillaje y productos de cuidado personal de marcas como TOCOBO.

Así, se deja de lado todos los productos de hogar, para dar prioridad a las colecciones de licencias que ya maneja la compañía, junto a una nueva apuesta por el skin care coreano.

Miniso FRIENDS abre en CDMX: estas son sus ubicaciones y horarios

Este mes de octubre, la compañía inauguró este 6 y 7 de octubre dos de sucursales de este concepto, las cuales están ubicadas en: