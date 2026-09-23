Más que cambiar la identidad del producto, la propuesta toma elementos asociados con productos de lujo como el cristal, la fabricación artesanal, la numeración de cada pieza y el oro y los lleva a una marca que durante décadas ha estado presente en tienditas, fiestas y dulcerías.

Del dulce de tamarindo a una pieza de colección

La manufactura de Pelón N°1 parte de la silueta que los consumidores reconocen, pero cambia por completo algunos de sus códigos.

De acuerdo con la información de la marca, cada botella está fabricada con cristal de alta pureza en el taller Nouvel Glass, donde es moldeada con precisión de joyería.

El contenido conserva el perfil de tamarindo picosito de Pelón Pelo Rico, pero incorpora hojuelas de oro comestible.

Además, cambia la tapa icónica de color rojo por un tapón de madera, que está grabado con el número único de cada pieza. La marca describe cada unidad como numerada, certificada e irrepetible.

La propuesta no busca que el consumidor olvide qué es Pelón Pelo Rico, sino tomar los elementos que hacen reconocible al producto y presentarlos bajo códigos asociados con el mercado de lujo.

Aislinn Derbez es la cara de esta nueva etapa

La actriz Aislinn Derbez participa como embajadora de Pelón N°1 y forma parte de la comunicación de esta edición especial.

La elección de una figura vinculada con entretenimiento y moda acompaña el cambio de escenario, en el cual Pelón deja temporalmente la tienda de la esquina para aparecer en El Palacio de Hierro Polanco.

Aislinn Derbez participa como embajadora de Pelón N°1, la edición especial con la que la marca incursiona en el mercado de lujo. (Facebook/Pelón Pelo Rico)

¿Cómo conseguir el Pelón Pelo Rico con hojuelas de oro?

Para intentar adquirirla, se necesita ser tarjetahabiente de la Tarjeta Palacio y deberán participar en una dinámica en la que tendrán que dibujar la silueta del empaque en una tablet.