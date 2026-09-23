El trazo deberá ser suficientemente cercano al original para obtener un boleto. Con ese boleto, el participante podrá pasar a caja y realizar la compra del producto.
¿Cuál es el precio de la edición de Pelón Pelo Rico y los lugares para comprarlo?
La edición especial estará disponible únicamente en El Palacio de Hierro, Polanco, Ciudad de México. El precio es de 20 pesos.
Por otro lado, la página oficial de esta edición del dulce resalta que habrá una experiencia disponible los días 25, 26 y 27 de septiembre.
La marca señala que la pieza únicamente estará disponible en punto de venta y no como una presentación regular de Pelón Pelo Rico.
La idea para vender chile a un dulce que sacaba “pelo”
Pelón Pelo Rico nació en Jalisco en 1985 a partir de una idea que originalmente no tenía que ver con el dulce que hoy conocemos.
Fernando Topete buscaba vender chile piquín en un recipiente tipo salero, pero la combinación con pulpa de tamarindo propuesta por su equipo terminó dando origen al Pelón Pelo Rico.
Topete contó posteriormente que la inspiración llegó después de ver en Estados Unidos unas muñecas a las que les salía plastilina por la cabeza al presionarlas. La idea se trasladó a un envase en el que, al empujar el émbolo, el dulce de tamarindo salía por pequeños orificios como si fuera cabello.
Incluso el nombre retomó una expresión popular mexicana, “pelón, pelonete, cabeza de cuete”, que terminó inspirando tanto al producto como a su característico personaje.
¿Quién es el dueño de Pelón Pelo Rico?
Aunque Pelón Pelo Rico nació como una marca mexicana, actualmente pertenece a The Hershey Company.
El dulce fue creado por Fernando Topete Dávila, fundador de Grupo Lorena, y llegó al mercado en la década de 1980.