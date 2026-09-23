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El Pelón Pelo Rico ahora tiene una versión de lujo y solo habrá una forma de comprarla

El dulce que nació en Jalisco en los años 80 ahora busca otro tipo de consumidor con una edición especial que llegará a El Palacio de Hierro Polanco.
mié 23 septiembre 2026 12:52 PM
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Un fondo verde con destellos, en el que se ve un envase de cristal que representa un envase Pelón Pelo Rico tradicional.
La nueva edición cambia el tradicional envase de plástico de Pelón Pelo Rico por una botella de cristal de alta pureza. (Facebook/Pelón Pelo Rico/Ajustada con Meta AI)

Pelón Pelo Rico dejó por un momento su tradicional envase de plástico para entrar en un terreno poco habitual para una marca de dulces y decidió ingresar al lujo junto a El Palacio de Hierro.

La marca presentó Pelón N°1, una edición especial que transforma la clásica presentación de tamarindo con chile en una pieza de colección con botella de cristal, tapón de madera, numeración individual y hojuelas de oro comestible.

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Más que cambiar la identidad del producto, la propuesta toma elementos asociados con productos de lujo como el cristal, la fabricación artesanal, la numeración de cada pieza y el oro y los lleva a una marca que durante décadas ha estado presente en tienditas, fiestas y dulcerías.

Del dulce de tamarindo a una pieza de colección

La manufactura de Pelón N°1 parte de la silueta que los consumidores reconocen, pero cambia por completo algunos de sus códigos.

De acuerdo con la información de la marca, cada botella está fabricada con cristal de alta pureza en el taller Nouvel Glass, donde es moldeada con precisión de joyería.

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El contenido conserva el perfil de tamarindo picosito de Pelón Pelo Rico, pero incorpora hojuelas de oro comestible.

Además, cambia la tapa icónica de color rojo por un tapón de madera, que está grabado con el número único de cada pieza. La marca describe cada unidad como numerada, certificada e irrepetible.

La propuesta no busca que el consumidor olvide qué es Pelón Pelo Rico, sino tomar los elementos que hacen reconocible al producto y presentarlos bajo códigos asociados con el mercado de lujo.

Aislinn Derbez es la cara de esta nueva etapa

La actriz Aislinn Derbez participa como embajadora de Pelón N°1 y forma parte de la comunicación de esta edición especial.

La elección de una figura vinculada con entretenimiento y moda acompaña el cambio de escenario, en el cual Pelón deja temporalmente la tienda de la esquina para aparecer en El Palacio de Hierro Polanco.

Aislinn Derbez en una promocional del Pelón Pelo Rico de lujo.
Aislinn Derbez participa como embajadora de Pelón N°1, la edición especial con la que la marca incursiona en el mercado de lujo. (Facebook/Pelón Pelo Rico)

¿Cómo conseguir el Pelón Pelo Rico con hojuelas de oro?

Para intentar adquirirla, se necesita ser tarjetahabiente de la Tarjeta Palacio y deberán participar en una dinámica en la que tendrán que dibujar la silueta del empaque en una tablet.

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El trazo deberá ser suficientemente cercano al original para obtener un boleto. Con ese boleto, el participante podrá pasar a caja y realizar la compra del producto.

¿Cuál es el precio de la edición de Pelón Pelo Rico y los lugares para comprarlo?

La edición especial estará disponible únicamente en El Palacio de Hierro, Polanco, Ciudad de México. El precio es de 20 pesos.

Por otro lado, la página oficial de esta edición del dulce resalta que habrá una experiencia disponible los días 25, 26 y 27 de septiembre.

La marca señala que la pieza únicamente estará disponible en punto de venta y no como una presentación regular de Pelón Pelo Rico.

La idea para vender chile a un dulce que sacaba “pelo”

Pelón Pelo Rico nació en Jalisco en 1985 a partir de una idea que originalmente no tenía que ver con el dulce que hoy conocemos.

Fernando Topete buscaba vender chile piquín en un recipiente tipo salero, pero la combinación con pulpa de tamarindo propuesta por su equipo terminó dando origen al Pelón Pelo Rico.

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Topete contó posteriormente que la inspiración llegó después de ver en Estados Unidos unas muñecas a las que les salía plastilina por la cabeza al presionarlas. La idea se trasladó a un envase en el que, al empujar el émbolo, el dulce de tamarindo salía por pequeños orificios como si fuera cabello.

Incluso el nombre retomó una expresión popular mexicana, “pelón, pelonete, cabeza de cuete”, que terminó inspirando tanto al producto como a su característico personaje.

¿Quién es el dueño de Pelón Pelo Rico?

Aunque Pelón Pelo Rico nació como una marca mexicana, actualmente pertenece a The Hershey Company.

El dulce fue creado por Fernando Topete Dávila, fundador de Grupo Lorena, y llegó al mercado en la década de 1980.

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En 2004, The Hershey Company adquirió Grupo Lorena y con ello incorporó Pelón Pelo Rico a su portafolio. La producción continuó en México y la distribución de la marca se amplió a otros mercados.

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GRUPO PALACIO DE HIERRO, S.A.B. DE C.V.

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