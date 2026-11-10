¿Quién es el dueño de Mi Alegría, la marca que lanza un juguete de "se compra fierro viejo que vendan"?

Sin embargo, mucho antes de incursionar en esta nueva colección, la compañía se destacó por juegos de química y magia, en un mercado donde Mattel y Hasbro dominaban las elecciones de juguetes.

¿Quién es el dueño de Juguetes Mi Alegría?

Detrás de Mi Alegría se encuentra Algara, S.A. de C.V., una empresa mexicana de origen familiar cuyos propietarios pertenecen a la familia Algara. La compañía fue fundada por Ángel Algara de Azcué y mantiene su operación en la Ciudad de México.

Expansión publicó que la historia de la juguetera comenzó formalmente en 1956, cuando Ángel Algara fundó el negocio enfocado en desarrollar productos para que los niños aprendieran mientras jugaban.

Desde entonces, la empresa ha mantenido una propuesta centrada en juguetes didácticos, científicos y de entretenimiento.



Sin embargo, los antecedentes del negocio se remontan todavía más atrás, ya que en 1937 Algara de Azcué comenzó a crear y comercializar cosméticos para niñas, después de observar que su nieta jugaba con el maquillaje de su madre.

Con esta experiencia tuvo el punto de partida de una empresa que decidió incursionar en la fabricación de juguetes.

La compañía ha conservado su carácter familiar y la familia Algara continúa al frente del negocio.

¿A qué se dedica Mi Alegría y cuántos juguetes tiene?

La marca se ha especializado en desarrollar juguetes que combinan entretenimiento y aprendizaje. Su catálogo abarca distintas categorías, entre ellas ciencia, química, biología, manualidades, cocina, belleza y creatividad.

La compañía cuenta con un catálogo de más de 350 artículos y ha logrado mantenerse en el mercado frente a competidores internacionales como Mattel y Hasbro.