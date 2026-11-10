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¿Quién es el dueño de Mi Alegría, la marca que lanza un juguete de "se compra fierro viejo que vendan"?

De los juegos de química a una camioneta que reproduce el audio del fierro viejo, Mi Alegría busca conectar con nuevas generaciones a través de juguetes inspirados en la cultura popular mexicana.
mar 10 noviembre 2026 01:08 PM
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Niño con el juguete del camión de Fierro Viejo en un parque.
Mi Alegría lanzó una camioneta a control remoto que reproduce el audio de los recolectores de fierro viejo, uno de los sonidos más reconocibles de las calles mexicanas. (mialegria.com.mx/Mejorada con IA)

El popular sonido de “se compran colchones, tambores, refrigeradores...” llegó al mundo de los juguetes, a través de la empresa mexicana Mi Alegría que lanzó una camioneta a control remoto que reproduce el audio original del fierro viejo y permite a los niños recrear una de las escenas más reconocibles de las calles del país.

El producto forma parte de su colección Mini Puestitos y es una nueva apuesta de una marca que lleva varias generaciones en el mercado mexicano.

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Sin embargo, mucho antes de incursionar en esta nueva colección, la compañía se destacó por juegos de química y magia, en un mercado donde Mattel y Hasbro dominaban las elecciones de juguetes.

¿Quién es el dueño de Juguetes Mi Alegría?

Detrás de Mi Alegría se encuentra Algara, S.A. de C.V., una empresa mexicana de origen familiar cuyos propietarios pertenecen a la familia Algara. La compañía fue fundada por Ángel Algara de Azcué y mantiene su operación en la Ciudad de México.

Expansión publicó que la historia de la juguetera comenzó formalmente en 1956, cuando Ángel Algara fundó el negocio enfocado en desarrollar productos para que los niños aprendieran mientras jugaban.

Desde entonces, la empresa ha mantenido una propuesta centrada en juguetes didácticos, científicos y de entretenimiento.

Interior de una tienda Flying Tiger Copenhagen con estantes de papelería, juguetes, accesorios y artículos decorativos.
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Sin embargo, los antecedentes del negocio se remontan todavía más atrás, ya que en 1937 Algara de Azcué comenzó a crear y comercializar cosméticos para niñas, después de observar que su nieta jugaba con el maquillaje de su madre.

Con esta experiencia tuvo el punto de partida de una empresa que decidió incursionar en la fabricación de juguetes.

La compañía ha conservado su carácter familiar y la familia Algara continúa al frente del negocio.

¿A qué se dedica Mi Alegría y cuántos juguetes tiene?

La marca se ha especializado en desarrollar juguetes que combinan entretenimiento y aprendizaje. Su catálogo abarca distintas categorías, entre ellas ciencia, química, biología, manualidades, cocina, belleza y creatividad.

La compañía cuenta con un catálogo de más de 350 artículos y ha logrado mantenerse en el mercado frente a competidores internacionales como Mattel y Hasbro.

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Entre sus productos más reconocidos están el Micro Hornito, los juegos de química, los sets de maquillaje y las zapatillas infantiles.

Actualmente, la empresa también incorpora productos relacionados con tendencias y personajes populares, como Hello Kitty, Snoopy y Bob Esponja, además de nuevas propuestas para experimentar con alimentos, crear figuras y desarrollar actividades manuales.

Los juegos más "extraños" de Mi Alegría

Además de sus clásicos juegos de química y belleza, en la actualidad, Mi Alegría ha desarrollado productos que llaman la atención por los conceptos que ha puesto en sus catálogos oficiales, entre ellos están:

  • Fábrica de Jabón Zote: permite fabricar jabones miniatura con moldes, glicerina, colorantes y aromas. Incluye herramientas para mezclar, derretir y moldear las piezas. Su precio regular es de 836.65 pesos.
  • Mi Primer Coche con la Voz de Fierro Viejo: una camioneta a control remoto que reproduce el audio de los recolectores de fierro viejo e incluye miniaturas de electrodomésticos y muebles. Su precio regular es de 949 pesos.
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  • Fábrica de Cangreburgers: una versión inspirada en Bob Esponja que permite recrear la preparación de las hamburguesas del Crustáceo Cascarudo. Su precio regular es de 701.91 pesos.
  • Mi Primer Puesto de Jugos y Licuados : permite a los niños jugar a tener su propio negocio de bebidas, preparar jugos y licuados y recrear la experiencia de atender a sus clientes. Su precio regular es de 799 pesos.
  • Fábrica de Skuishy Mascota para Decorar: es un kit para crear y personalizar una figura suave tipo squishy. Los niños pueden decorarla a su gusto y darle un diseño propio. Su precio regular es de 731.61 pesos.
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  • Fábrica de Ramen : lleva la preparación de este platillo al terreno del juego, con un kit para elaborar ramen de manera simulada y recrear el proceso de una pequeña fábrica de comida. Su precio regular es de 1,048.41 pesos.

Con información de Mara Echeverría

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Juguetes Hasbro Mattel

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