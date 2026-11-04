Flying Tiger Copenhagen llega a México: dónde estarán sus tiendas y qué podrás comprar en la cadena de diseño accesible

En 1988, la pareja abrió una tienda llamada Zebra en Copenhague, con una oferta que incluía paraguas, lentes de sol, calcetines y productos de oportunidad.

Siete años después, en 1995, inauguraron el primer establecimiento bajo el nombre Tiger, donde todos los artículos costaban 10 coronas danesas.

¿Qué significa el nombre Flying Tiger?

El nombre también tiene una explicación relacionada con ese modelo. En danés, la palabra utilizada para referirse a una moneda de 10 coronas tiene una pronunciación similar a la de la palabra tigre. Así nació Tiger, una marca que con el paso de los años evolucionó hasta convertirse en Flying Tiger Copenhagen.

La cadena comenzó su expansión fuera de Dinamarca en 2001, cuando abrió su primera tienda en Islandia. Posteriormente extendió su presencia a otros mercados europeos y asiáticos. En 2016 adoptó el nombre Flying Tiger Copenhagen para reforzar su identidad danesa en los distintos países donde opera.

En 2025, cuando cumplió 30 años, la compañía reportó más de 1,000 tiendas en 39 mercados, de acuerdo con información de la cadena.

La papelería es una de las categorías que Flying Tiger Copenhagen comercializa durante todo el año, con productos que combinan funcionalidad y diseños poco convencionales. (Foto: Flying Tiger Copenhagen/Facebook.)





¿Qué esperar de sus tiendas en México?

Flying Tiger abrió su primera tienda en México, en Plaza Carso, en la zona de Polanco en la Ciudad de México y abrirá cuantro más durante noviembre.

Las tiendas tendrán presencia en diferentes formatos comerciales, incluidos centros comerciales y locales a pie de calle. La compañía también contempla probar establecimientos en desarrollos de distintos perfiles para conocer la respuesta de los consumidores.

La cadena inauguró su primera tienda en México, en Plaza Carso. (Foto: Cortesía.)

El calendario de apertura coincide con la temporada de mayor actividad comercial para la marca. Según Jacobo, las ventas de fin de año representan alrededor de 30% de los ingresos anuales de Flying Tiger, por lo que Navidad será uno de los primeros periodos relevantes para medir la recepción de sus productos en México.

Su oferta estará dirigida a consumidores interesados en artículos de diseño, papelería, decoración y productos para distintas actividades del hogar.

