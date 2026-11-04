Flying Tiger Copenhagen llega a México: dónde estarán sus tiendas y qué podrás comprar en la cadena de diseño accesible

Una libreta con un diseño poco convencional, accesorios para la cocina, juguetes, artículos para fiestas o algún objeto decorativo que no estaba en la lista de compras. Esa es la clase de productos que forman parte de la oferta de Flying Tiger Copenhagen, la cadena danesa de tiendas de variedad que llega a México con un concepto basado en diseño y precios accesibles.
Su nombre puede resultar nuevo para los consumidores mexicanos, pero tiene tres décadas de historia. Sus orígenes se remontan a un puesto en un mercado de pulgas en Dinamarca, donde su fundador, Lennart Lajboschitz, y su esposa Suz comenzaron a vender paraguas.
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En 1988, la pareja abrió una tienda llamada Zebra en Copenhague, con una oferta que incluía paraguas, lentes de sol, calcetines y productos de oportunidad.
Siete años después, en 1995, inauguraron el primer establecimiento bajo el nombre Tiger, donde todos los artículos costaban 10 coronas danesas.
¿Qué significa el nombre Flying Tiger?
El nombre también tiene una explicación relacionada con ese modelo. En danés, la palabra utilizada para referirse a una moneda de 10 coronas tiene una pronunciación similar a la de la palabra tigre. Así nació Tiger, una marca que con el paso de los años evolucionó hasta convertirse en Flying Tiger Copenhagen.
La cadena comenzó su expansión fuera de Dinamarca en 2001, cuando abrió su primera tienda en Islandia. Posteriormente extendió su presencia a otros mercados europeos y asiáticos. En 2016 adoptó el nombre Flying Tiger Copenhagen para reforzar su identidad danesa en los distintos países donde opera.
En 2025, cuando cumplió 30 años, la compañía reportó más de 1,000 tiendas en 39 mercados, de acuerdo con información de la cadena.
¿Qué esperar de sus tiendas en México?
Flying Tiger abrió su primera tienda en México, en Plaza Carso, en la zona de Polanco en la Ciudad de México y abrirá cuantro más durante noviembre.
Las tiendas tendrán presencia en diferentes formatos comerciales, incluidos centros comerciales y locales a pie de calle. La compañía también contempla probar establecimientos en desarrollos de distintos perfiles para conocer la respuesta de los consumidores.
El calendario de apertura coincide con la temporada de mayor actividad comercial para la marca. Según Jacobo, las ventas de fin de año representan alrededor de 30% de los ingresos anuales de Flying Tiger, por lo que Navidad será uno de los primeros periodos relevantes para medir la recepción de sus productos en México.
Su oferta estará dirigida a consumidores interesados en artículos de diseño, papelería, decoración y productos para distintas actividades del hogar.
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¿Qué vende Flying Tiger?
A diferencia de una tienda especializada en una sola categoría, Flying Tiger maneja un catálogo amplio de artículos para distintas actividades cotidianas. Su oferta incluye papelería, decoración, productos para el hogar y la cocina, juguetes, accesorios, regalos y artículos para celebraciones.
Una de las características de su concepto es la renovación constante de mercancía. La compañía, la marca desarrolla alrededor de 6,000 referencias al año, entre productos que permanecen disponibles durante todo el año y otros que llegan para atender temporadas específicas.
Navidad, el Día de las Madres y San Valentín son algunas de las fechas que determinan la incorporación de colecciones temporales. Esto permite que el surtido cambie a lo largo del año y que las tiendas incorporen novedades de manera periódica.
La papelería, la decoración y los artículos para el hogar son algunas de las categorías en las que Flying Tiger identifica oportunidades para el mercado mexicano. La selección del catálogo se ajustará conforme la compañía conozca las preferencias y el comportamiento de compra de los consumidores locales.
El diseño es otro elemento que distingue su propuesta. Los productos se desarrollan en Dinamarca y combinan funcionalidad con elementos visuales y diseños poco convencionales. La intención comercial es ofrecer objetos de uso cotidiano con una presentación distinta, sin colocarlos en un segmento de precios elevados.