Por ello es que Starbucks ya se alistó para la Navidad, luego de contribuir a la recuperación de Alsea durante el tercer trimestre ; y ahora su campaña actual busca dar continuidad al repunte con bebidas y coleccionables que ofrezcan nuevos motivos para visitar sus cafeterías antes de que termine la temporada.
El negocio de regalar vasos
El 4 de noviembre, apenas dos días después de Día de Muertos, Starbucks México lanzó la promoción de su vaso rojo reutilizable de 16 onzas, con un diseño que se revela con la temperatura. Las condiciones oficiales de la promoción establecieron una disponibilidad de 305,048 piezas en México, sin precisar cuántas se entregaron.
Sin embargo, Noyola advierte que la afluencia de ese día no basta para determinar si la promoción consiguió nuevos compradores. "Muchos consumidores que buscan el vaso probablemente ya compraban Starbucks”, dice. Entre los posibles efectos identifica adelantar compras a una fecha, incentivar ciertos productos y tamaños, reforzar la fidelidad y generar conversación.
De nueva cuenta y como fórmula probada por el equipo de marketing de la marca, la disponibilidad limitada añade urgencia, porque el interés por obtener el objeto compite con la posibilidad de que se termine.
No obstante, el especialista distingue entre el entusiasmo por la promoción y el crecimiento del negocio. “Una promoción puede ser extraordinaria para generar conversación y no necesariamente ser extraordinaria para generar ventas adicionales. Son dos cosas completamente diferentes”, señala.
La campaña continúa después del regalo, con una oferta que cambia según el mercado. En Estados Unidos, los coleccionables incluyen una villa navideña y un vaso de cristal en forma de árbol, artículos que no forman parte de los lanzamientos anunciados para México.
En el país, Starbucks apuesta por bebidas como Toffee Nut Latte y Caramel Brûlée Latte, alimentos como la hogaza navideña y croissants en forma de pino, además de una versión del Bearista Cup con gorro navideño.
Los productos ofrecen distintas razones para entrar a la tienda, desde probar un sabor que regresa hasta comprar una pieza para una colección o buscar un obsequio.
Starbucks tendrá promociones por el Buen Fin
La cafetería encontró en los precios un incentivo para unirse al Buen Fin 2027. Starbucks anunció artículos seleccionados desde 49 pesos, con acceso anticipado para miembros Rewards el 11 y 12 de noviembre y disponibilidad para el público general del 13 al 17.
La oferta abarca reutilizables de 49 pesos, artículos de plástico y cerámica de 269 pesos y productos de acero de 429 pesos, entre otras categorías. La marca participa así en el presupuesto destinado a regalos, además del gasto cotidiano en café.
Para evaluar el resultado, Noyola propone comparar tiendas con promoción frente a grupos de control, identificar compradores nuevos y revisar cuántos regresan después de 30 días. El costo del regalo debe entrar en la cuenta, junto con las ventas de toda la temporada.
Hasta la publicación de esta nota, seguía pendiente la respuesta de Starbucks México a la solicitud de Expansión sobre el impacto de la campaña en ventas y visitas porque la publicidad que circula en fotografías puede ampliar la presencia de Starbucks, pero el negocio necesita que una parte de esa atención termine en compras adicionales.
“Para mí, la pregunta importante no es cuántos vasos regaló Starbucks, sino cuántos cafés adicionales venderá gracias a lo que esos vasos representan”, apunta Noyola.