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Mercadotecnia

Starbucks encontró otra forma de vender la Navidad y no está en el menú, sino en sus vasos rojos

La marca refuerza su estrategia navideña con árboles hechos de vasos rojos, regalos, sabores de temporada y coleccionables para sostener el consumo en México tras recuperar sus ventas.
mar 10 noviembre 2026 05:55 PM
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Dos vasos rojos de Starbucks sobre cajas de regalo, con un árbol de Navidad y luces al fondo.
Starbucks utiliza el vaso rojo, los productos de temporada y los coleccionables para atraer visitas durante la campaña navideña. (Cortesía)

Starbucks tiene un objeto propio para hacerse espacio entre los árboles, las luces y los anuncios de Navidad. Su vaso rojo, que cada año acompaña la llegada del menú de temporada, suele salir de la cafetería para formar un árbol construido con estos recipientes y posar en algún centro comercial de México.

Un pino tradicional podría llevar tazas, tarjetas de regalo o esferas con el logotipo de la cadena, pero los árboles de vasos hacen del envase la figura principal. Así es como la marca, desde el punto de vista del marketing, utiliza un símbolo conocido de la Navidad y lo arma con una pieza de su negocio que los clientes pueden comprar, llevar consigo y fotografiar.

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“Un espectacular quiere que lo veas. Una instalación así quiere que la fotografíes. La publicidad tradicional compra espacios para llegar a las personas. Una experiencia bien diseñada consigue que las propias personas la distribuyan”, dice Edson Noyola, experto en marketing y CEO de Tlapalería de Ideas.

Para el especialista, el valor de la instalación y del vaso como tal depende de lo que Starbucks construyó antes de colocar el primer objeto. La repetición del color y su regreso cada temporada hacen que el recipiente remita a la cafetería incluso fuera de sus establecimientos.

“Lo difícil es conseguir que millones de personas reconozcan esos vasos sin necesidad de ver el logotipo. Ahí está el verdadero poder de Starbucks. No está decorando la Navidad, está haciendo visible un símbolo que lleva décadas construyendo”, señaló en entrevista con Expansión.

El origen del vaso rojo

La historia comenzó con otros colores. De acuerdo con el archivo histórico de Starbucks , los primeros vasos navideños aparecieron en 1997 en cuatro versiones, entre ellas una de magenta intenso. El rojo llegó en 1999 y se mantuvo como un elemento recurrente de los diseños posteriores.

Casi tres décadas después, la cadena utiliza el regreso del vaso para anunciar que su oferta cambió y dar al consumidor otro motivo para visitarla. El envase conecta la publicidad con bebidas, alimentos y objetos disponibles durante una parte del año.

“Las marcas no se apropian de las tradiciones, se ganan el derecho a participar en ellas”, explica Noyola. “Las grandes marcas no inventan tradiciones, logran que la gente las incorpore a las suyas”.

La estrategia de marketing tiene un antecedente reciente en los resultados del negocio. En el tercer trimestre de 2026, las ventas mismas tiendas de Starbucks México crecieron 3.1% anual, una mejora de cinco puntos porcentuales frente al trimestre anterior, según el reporte financiero de Alsea .

La operadora atribuyó la recuperación del tráfico después del Mundial y su fortalecimiento al cierre del trimestre a un calendario que incluyó Peanuts, el Unicorn Frappuccino y las bebidas de calabaza. El documento no separa cuánto vendió cada campaña, pero las identifica entre los factores del repunte.

La colección de Starbucks con Snoopy y Peanuts ya había llevado esa visión a los vasos coleccionables, termos y accesorios de edición limitada. Ahora, la Navidad permite renovar el motivo de compra con otros sabores y diseños.

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Por ello es que Starbucks ya se alistó para la Navidad, luego de contribuir a la recuperación de Alsea durante el tercer trimestre ; y ahora su campaña actual busca dar continuidad al repunte con bebidas y coleccionables que ofrezcan nuevos motivos para visitar sus cafeterías antes de que termine la temporada.

El negocio de regalar vasos

El 4 de noviembre, apenas dos días después de Día de Muertos, Starbucks México lanzó la promoción de su vaso rojo reutilizable de 16 onzas, con un diseño que se revela con la temperatura. Las condiciones oficiales de la promoción establecieron una disponibilidad de 305,048 piezas en México, sin precisar cuántas se entregaron.

Sin embargo, Noyola advierte que la afluencia de ese día no basta para determinar si la promoción consiguió nuevos compradores. "Muchos consumidores que buscan el vaso probablemente ya compraban Starbucks”, dice. Entre los posibles efectos identifica adelantar compras a una fecha, incentivar ciertos productos y tamaños, reforzar la fidelidad y generar conversación.

De nueva cuenta y como fórmula probada por el equipo de marketing de la marca, la disponibilidad limitada añade urgencia, porque el interés por obtener el objeto compite con la posibilidad de que se termine.

No obstante, el especialista distingue entre el entusiasmo por la promoción y el crecimiento del negocio. “Una promoción puede ser extraordinaria para generar conversación y no necesariamente ser extraordinaria para generar ventas adicionales. Son dos cosas completamente diferentes”, señala.

La campaña continúa después del regalo, con una oferta que cambia según el mercado. En Estados Unidos, los coleccionables incluyen una villa navideña y un vaso de cristal en forma de árbol, artículos que no forman parte de los lanzamientos anunciados para México.

En el país, Starbucks apuesta por bebidas como Toffee Nut Latte y Caramel Brûlée Latte, alimentos como la hogaza navideña y croissants en forma de pino, además de una versión del Bearista Cup con gorro navideño.

Los productos ofrecen distintas razones para entrar a la tienda, desde probar un sabor que regresa hasta comprar una pieza para una colección o buscar un obsequio.

Starbucks tendrá promociones por el Buen Fin

La cafetería encontró en los precios un incentivo para unirse al Buen Fin 2027. Starbucks anunció artículos seleccionados desde 49 pesos, con acceso anticipado para miembros Rewards el 11 y 12 de noviembre y disponibilidad para el público general del 13 al 17.

La oferta abarca reutilizables de 49 pesos, artículos de plástico y cerámica de 269 pesos y productos de acero de 429 pesos, entre otras categorías. La marca participa así en el presupuesto destinado a regalos, además del gasto cotidiano en café.

Para evaluar el resultado, Noyola propone comparar tiendas con promoción frente a grupos de control, identificar compradores nuevos y revisar cuántos regresan después de 30 días. El costo del regalo debe entrar en la cuenta, junto con las ventas de toda la temporada.

Hasta la publicación de esta nota, seguía pendiente la respuesta de Starbucks México a la solicitud de Expansión sobre el impacto de la campaña en ventas y visitas porque la publicidad que circula en fotografías puede ampliar la presencia de Starbucks, pero el negocio necesita que una parte de esa atención termine en compras adicionales.

“Para mí, la pregunta importante no es cuántos vasos regaló Starbucks, sino cuántos cafés adicionales venderá gracias a lo que esos vasos representan”, apunta Noyola.

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Starbucks Corporation

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