“Un espectacular quiere que lo veas. Una instalación así quiere que la fotografíes. La publicidad tradicional compra espacios para llegar a las personas. Una experiencia bien diseñada consigue que las propias personas la distribuyan”, dice Edson Noyola, experto en marketing y CEO de Tlapalería de Ideas.

Para el especialista, el valor de la instalación y del vaso como tal depende de lo que Starbucks construyó antes de colocar el primer objeto. La repetición del color y su regreso cada temporada hacen que el recipiente remita a la cafetería incluso fuera de sus establecimientos.

“Lo difícil es conseguir que millones de personas reconozcan esos vasos sin necesidad de ver el logotipo. Ahí está el verdadero poder de Starbucks. No está decorando la Navidad, está haciendo visible un símbolo que lleva décadas construyendo”, señaló en entrevista con Expansión.

El origen del vaso rojo

La historia comenzó con otros colores. De acuerdo con el archivo histórico de Starbucks , los primeros vasos navideños aparecieron en 1997 en cuatro versiones, entre ellas una de magenta intenso. El rojo llegó en 1999 y se mantuvo como un elemento recurrente de los diseños posteriores.

Casi tres décadas después, la cadena utiliza el regreso del vaso para anunciar que su oferta cambió y dar al consumidor otro motivo para visitarla. El envase conecta la publicidad con bebidas, alimentos y objetos disponibles durante una parte del año.

“Las marcas no se apropian de las tradiciones, se ganan el derecho a participar en ellas”, explica Noyola. “Las grandes marcas no inventan tradiciones, logran que la gente las incorpore a las suyas”.

La estrategia de marketing tiene un antecedente reciente en los resultados del negocio. En el tercer trimestre de 2026, las ventas mismas tiendas de Starbucks México crecieron 3.1% anual, una mejora de cinco puntos porcentuales frente al trimestre anterior, según el reporte financiero de Alsea .

La operadora atribuyó la recuperación del tráfico después del Mundial y su fortalecimiento al cierre del trimestre a un calendario que incluyó Peanuts, el Unicorn Frappuccino y las bebidas de calabaza. El documento no separa cuánto vendió cada campaña, pero las identifica entre los factores del repunte.

La colección de Starbucks con Snoopy y Peanuts ya había llevado esa visión a los vasos coleccionables, termos y accesorios de edición limitada. Ahora, la Navidad permite renovar el motivo de compra con otros sabores y diseños.