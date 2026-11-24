El Swarovski Café forma parte de un recorrido que incluye tres espacios dentro de la tienda departamental con un árbol de Navidad decorado con cristales, la cafetería en colaboración con Nespresso y una boutique de Swarovski. Quienes visiten los tres puntos y completen un Pasaporte Digital podrán obtener un regalo de la marca.

Swarovski dará un regalo navideño a todos los que cumplan esta experiencia

Para participar, Swarovski habilitó un Pasaporte Digital que se completa al visitar tres espacios de su instalación navideña en El Palacio de Hierro Polanco. En cada punto, los visitantes deberán escanear un código QR para reunir los sellos necesarios.

La dinámica contempla tres paradas:

El árbol de Navidad: escanea el código QR del espacio para obtener el primer sello.

El Swarovski Café: visita la cafetería y registra tu paso mediante el código QR.

La boutique: acude a la tienda y presenta tu pasaporte digital a uno de los asesores para obtener el último sello.



Al completar el recorrido, los visitantes podrán presentar su Pasaporte Digital con los tres sellos y recibir un regalo de Swarovski, un llavero en forma de copo de nieve.

La cafetería navideña de Swarovski

La cafetería es parte de una colaboración con Nespresso y cuenta con una selección de cafés clásicos, además de bebidas con sabores especiales preparados para esta experiencia navideña.

El espacio está instalado en El Palacio de Hierro Polanco y se suma a las actividades que Swarovski organizó en la tienda departamental durante la temporada decembrina, en las que el café es una de las paradas del recorrido para quienes quieran participar en la dinámica.





Un árbol de Navidad de 20 metros y millones de cristales

El café no es el único espacio que Swarovski instaló en Polanco. La marca también colocó un árbol de Navidad de 20 metros de altura, decorado con aproximadamente 50 millones de cristales y 300 adornos.

La estructura tiene una circunferencia de 15 metros y forma parte de la instalación navideña que la firma preparó en El Palacio de Hierro, donde también se encuentra su boutique de temporada.