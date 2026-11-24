¿Hasta cuándo puedes visitar el Swarovski Café en Polanco?
La experiencia navideña de Swarovski está instalada en El Palacio de Hierro Polanco, en la Ciudad de México, y contempla permanecer hasta el 6 de enero de 2027.
Durante ese periodo, los visitantes podrán recorrer el árbol, conocer la cafetería y acudir a la boutique para completar el Pasaporte Digital, con el que pueden participar en la dinámica para obtener un regalo de la marca.
Además, la marca organizará actividades en determinados días y en distintas fechas. Esta es la lista:
- Personalización de termo con el grabado de tu nombre o iniciales y dale un toque especial. Estará los siguientes días:
28 de noviembre. Palacio de Hierro Polanco, de las 12:00 a las 21:00 horas
5 de diciembre. Palacio de Hierro Polanco, de las 12:00 a las 21:00 horas
5 de diciembre. Boutique Mitikah, de las 12:00 a las 21:00 horas
12 de diciembre. Palacio de Hierro Polanco, de las 12:00 a las 21:00 horas
12 de diciembre. Palacio de Hierro Satélite, de las 12:00 a las 21:00 horas
19 de diciembre. Palacio de Hierro Polanco, de las 12:00 a las 21:00 horas
19 de diciembre. Palacio de Hierro Polanco, de las 12:00 a las 21:00 horas
19 de diciembre. Palacio de Hierro Perisur, de las 12:00 a las 21:00 horas
- Caligrafista que podrá realizar un mensaje personalizado al momento. Estará los siguientes días:
29 de noviembre. El Palacio de Hierro Polanco, de las 13:00 a las 21:00 horas
6 de diciembre. El Palacio de Hierro Polanco, de las 13:00 a las 21:00 horas
13 de diciembre. El Palacio de Hierro Polanco, de las 13:00 a las 21:00 horas
20 de diciembre. El Palacio de Hierro Polanco, de las 13:00 a las 21:00 horas