La moda amplía el mercado de los escudos deportivos
El logotipo de un equipo puede tener una función distinta según quién lo compre. Para un aficionado, representa pertenencia y lealtad deportiva. Para otro consumidor, puede ser simplemente un elemento que combina con su ropa.
La empresa utiliza el ejemplo de los Yankees de Nueva York para explicar esa diferencia. Su logotipo puede atraer incluso a personas que siguen a otro equipo de beisbol o que no tienen una relación cercana con ese deporte, pero reconocen en el emblema un accesorio que funciona con su vestuario.
Esta distinción también modifica la manera en que ’47 presenta sus productos. Cuando busca aficionados de San Francisco, la publicidad coloca al frente el escudo y los colores de los 49ers. Cuando intenta llegar a compradores interesados en moda, muestra la misma gorra combinada con ropa de uso diario.
“Cuando buscamos a alguien que compra por estilo, la segmentación parte de sus afinidades de moda y la publicidad muestra cómo se integra la gorra a un look. En ese caso, una Clean Up puede llamar la atención por su ajuste, su color o la forma en que complementa lo que esa persona ya usa”, dijo la empresa.
La estrategia incluye colaboraciones con creadores y microcreadores de contenido que muestran cómo incorporan las gorras a sus actividades cotidianas. Para 2027, ’47 planea entregarles enlaces propios con los que pueda medir cuántas visitas y compras genera cada perfil.
¿Dónde comprar las gorras ’47 del partido de la NFL en México?
La tienda en línea de ’47 México reúne los modelos de los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, además de las gorras conmemorativas que llevan los emblemas de ambos equipos.
La marca tiene 21 tiendas propias en México y contempla abrir seis más en 2027. En los nuevos locales quiere darle más espacio a la Clean Up y exhibirla junto a otros modelos para que el comprador pueda comparar el ajuste antes de elegir.
Para evaluar las aperturas, ’47 planea medir cuántas personas entran, cuántas compran y cuánto gastan. “Nos interesa revisar cómo evolucionan las ventas totales de ’47 en cada zona frente a los meses previos a la apertura. Así podremos entender cuánto crecimiento genera cada tienda y cómo cambia la distribución de ventas entre nuestros canales”, comentó la empresa.
El partido de este 22 de noviembre abre una oportunidad de venta concentrada en los aficionados que quieren llevarse un recuerdo de la NFL en México. Pero el negocio que ’47 busca construir no termina cuando acaba el encuentro entre los 49ers y los Vikings .
Si el comprador regresa semanas después para pedir otra Clean Up de los 49ers, esta vez en rojo o en otro color, la marca habrá conseguido algo más que vender un producto asociado con un equipo. Habrá convertido el escudo deportivo en una puerta de entrada a una preferencia de consumo y, con cada uso, en publicidad que circula mucho más allá del estadio.