La apuesta va más allá de vender un recuerdo del partido. Los escudos deportivos funcionan como identificadores de marca que pueden trascender la afición y entrar al terreno de la moda. Cada gorra que alguien incorpora a su vestuario se convierte también en una pieza de publicidad móvil para el equipo, que lleva su logotipo a espacios donde no necesariamente hay un partido de por medio.

“La idea es que el aficionado encuentre una gorra que quiera estrenar el día del juego y que después siga usando porque encaja con su estilo. Esa es la oportunidad que vemos para la marca. El partido genera el primer encuentro y el producto le da al consumidor una razón para volver”, dijo la empresa a Expansión.

El reto comercial consiste en que el comprador no se quede únicamente con el escudo. ’47 busca que también reconozca el modelo y la silueta que mejor le quedan. Por eso, aunque la primera compra puede ocurrir en internet a partir de la identificación con un equipo, la experiencia en tienda adquiere importancia para generar una segunda venta.

La diferencia está en el diseño. Dos gorras caqui de los 49ers pueden llevar exactamente el mismo escudo y costar lo mismo, pero ofrecer una experiencia distinta al usarlas. La Clean Up tiene un frente suave, sin estructura, visera curva y una correa trasera con hebilla. La Hitch conserva una corona más firme, una visera semicurva y un broche ajustable.

Para la marca, conseguir que el consumidor identifique esas diferencias puede cambiar la lógica de compra. En lugar de regresar a buscar cualquier gorra de su equipo, el cliente puede llegar a una tienda y pedir directamente una Clean Up.

“Cuando a alguien le gusta cómo le queda su primera Clean Up, suele buscar otra del mismo equipo y de la misma silueta, pero en un color distinto”, compartió la empresa.

¿Qué gorras de los 49ers y los Vikings puedes encontrar en la colección de ’47?

La colección para el partido entre los 49ers y los Vikings incluye gorras de San Francisco en caqui y rojo, y de Minnesota en negro y púrpura, además de diseños conmemorativos que reúnen los emblemas de ambos equipos.

La competencia por ese consumidor también tiene una particularidad corporativa. Desde agosto de 2024, ’47 y New Era pertenecen al mismo grupo, luego de que esta última adquiriera la marca por un monto que no hizo público. Al anunciar la operación, New Era señaló que ambas continuarían atendiendo a sus clientes de manera independiente y con sus respectivas tiendas en línea.

Una gorra Clean Up de ’47 y una 59FIFTY de New Era pueden llevar el mismo escudo, pero no responden a la misma preferencia. La primera tiene una estructura suave y un ajuste regulable; la segunda conserva una corona firme y está vinculada con el diseño de las gorras utilizadas en el terreno de juego.

