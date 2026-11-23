El cambio supone una transformación para las empresas que durante años destinaron recursos a posicionarse en buscadores, atraer visitas a sus sitios y desarrollar aplicaciones para mantener una relación directa con sus clientes. En el escenario que plantea Meta, el consumidor podría dejar de recorrer esos canales para delegar la búsqueda y selección de productos a una plataforma de inteligencia artificial.

Hasta ahora, Muse , el agente personal que Meta lanzó en México en noviembre, ya puede comparar precios entre comercios conectados y comprar boletos de cine, pero el ejemplo de la póliza lleva esa capacidad un paso más adelante.

Si el agente sale a buscar ofertas con un presupuesto y condiciones definidos por el usuario, una marca que ya le mostró un anuncio al comprador todavía tiene que conseguir que su producto aparezca entre las opciones que recibe. Así, el precio, la disponibilidad y la descripción del catálogo cobran peso en ese momento.

De acuerdo con el estudio Compras de Fin de Año , que Ipsos realizó por encargo de Meta, alrededor de uno de cada cuatro de los 942 compradores encuestados en México usa la inteligencia artificial para orientar sus decisiones de compra. En esa misma encuesta, 41% dijo que recurre a las redes sociales para sus compras de temporada, principalmente para descubrir productos.

La publicidad también tendrá que adaptarse

La IA también interviene del lado de quien paga el anuncio. Casarín puso el ejemplo de una tienda con 10,000 productos y dijo que preparar imágenes, textos y videos para promocionar cada artículo ante públicos distintos consume tiempo del equipo.

Meta propone usar IA para producir esas versiones y elegir cuál mostrarle a cada audiencia. Según la compañía, los negocios que siguieron las recomendaciones de su asistente obtuvieron 5% más conversiones al mismo costo por conversión, y esa acción puede ser una compra u otro objetivo que la marca haya definido para su campaña.

Una demostración hecha por un creador también puede convertirse en anuncio. Los anuncios de colaboración entre marcas y creadores en Meta crecieron más de 97% anual en el tercer trimestre de 2026, según la compañía. Para una marca que busca ventas, la decisión de poner pauta detrás de ese video pasa por saber cuántos pedidos generó y cuánto costó conseguirlos.

El momento en que se concentra la pauta también cambia según el objetivo. Casarín señaló que los consumidores pueden investigar un producto durante semanas y esperar al Buen Fin o al Black Friday para comprarlo. Un evento como el Mundial ofrece otro tipo de oportunidad. Axe, de Unilever, puso sus anuncios junto a los Reels que ya veía la afición y concentró su pauta en partidos clave.

Según Meta, la campaña alcanzó a 33.1 millones de personas y elevó 7.1 puntos la recordación de Axe como primer patrocinador mencionado.

“Estábamos compitiendo contra los grandes que llevan años de experiencia”, dijo Gabriela Mata, Personal Care Media Manager en Unilever, al explicar por qué esa recordación importaba para Axe en su primer año como patrocinador del Mundial.