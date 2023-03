Esta cifra también aparece en el informe del Departamento del Interior, donde se señala que esto equivale a las emisiones anuales de 64 centrales eléctricas de carbón.

"Promover el desarrollo de energías limpias carece de sentido si seguimos permitiendo que las empresas saqueen y contaminen a su antojo", declaró Wenonah Hauter, directora ejecutiva de Food & Water Watch.

Ambientalistas presentan demanda para frenar Willow

Seis grupos ecologistas presentaron el martes una demanda frente la administración Biden por la aprobación del proyecto.

Trustees for Alaska, Alaska Wilderness League, Sierra Club, The Wilderness Society y otros grupos afirmaron que el Departamento del Interior de Estados Unidos aprobó el proyecto Willow en terrenos públicos de la costa norte del estado a pesar de reconocer y no mitigar los "daños conocidos" a las comunidades del Ártico, la salud pública, la fauna y el clima.

De acuerdo con la demanda, la administración no tuvo en cuenta los efectos acumulativos de Willow y, en esencia, ignoró elementos de sus nuevas directrices climáticas.

Los seis grupos que presentaron la demanda en una Corte del Distrito de Estados Unidos acusan al Departamento del Interior y a otras agencias de violar La Ley de Política Ambiental Nacional, la Ley de Especies en Peligro y otras leyes al autorizar el proyecto.