Ex gobernador de Arkansas quiere ser el candidato republicano en 2024

El ex gobernador de Arkansas explicó que el anuncio oficial de su candidatura será este mismo mes en la localidad de Bentonville (Arkansas). Explicó que ya ha tomado una decisión definitiva porque cree que el pueblo estadounidense quiere otro tipo de liderazgo.

"Voy a presentarme y la razón es que he viajado por el país en estos últimos seis meses y he oído lo que la gente quiere del liderazgo de nuestra nación. Estoy convencido de que el pueblo estadounidense quiere líderes que apelan a lo mejor de Estados Unidos, no a sus peores instintos", manifestó.

Hutchinson, que dejó la gubernatura de Arkansas este año tras haberla ocupado durante ocho años, consideró que Trump "no debería ser el próximo líder" de Estados Unidos.

Aunque apoyó las políticas de Trump cuando era gobernador de Arkansas, Hutchinson se volvió más crítico después de que el ex presidente mintiera y dijera que había habido fraude en las elecciones de 2020, en las que perdió frente al actual mandatario, Joe Biden.

Hutchinson ha asegurado en varias ocasiones que los intentos de Trump de anular ese resultado electoral perjudicaron a la nación.

Además, Hutchinson cree que Biden tendrá más oportunidades de volver a ganar en 2024 si Trump acaba siendo elegido como el candidato del Partido Republicano para esos comicios.

El ex gobernador, de 72 años, ha sido uno de los pocos republicanos que han dicho públicamente que Trump debe abandonar sus aspiraciones presidenciales tras haber sido imputado por un gran jurado en Nueva York, considerando que ese caso supone una "vergüenza" para Estados Unidos.

Por su parte, Trump también ha criticado en el pasado a Hutchinson, al que ha calificado de "RINO", las siglas en inglés de la expresión "republicanos solo por el nombre" y que el exmandatario utiliza para descalificar a quienes no tienen posturas tan extremas como él.

Por ahora, además de Trump, han anunciado su intención de competir por la nominación republicana la ex embajadora de EU ante la ONU, Nikki Haley, y el empresario Vivek Ramaswamy.

También se espera que el gobernador de Florida, Ron DeSantis; y el ex vicepresidente de EU, Mike Pence, hagan oficiales sus aspiraciones presidenciales en los próximos meses.