El martes, como parte de su comparecencia, se someterá al procedimiento estándar de toma de huellas dactilares y fotografía, lo que probablemente dará lugar a una de las fotos de ficha policial más famosas de la era moderna.

Después comparecerá ante el juez de origen colombiano Juan Merchán, que le leerá los cargos, todavía reservados, que se le imputan, una treintena, según algunos medios locales.

Trump se declarará no culpable, según han adelantado sus abogados, por lo que el caso se dirige hacia un juicio.

La instrucción gira en torno a los 130,000 dólares pagados a la estrella porno Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016, para comprar su silencio por una supuesta relación extramarital ocurrida diez años antes, algo que Trump siempre ha negado.

Trump, que tiene previsto dar un discurso el martes a las 20:15 horas (18:15 horas de Ciudad de México) a su regreso a Florida, tachó el proceso judicial de "caza de brujas" y "persecución política", y arremetió contra el juez, que instruyó el juicio y condenó a la empresa familiar Trump Organization a una multa por fraude fiscal recientemente.

El martes, tras su comparecencia ante el juez, regresará a Palm Beach, donde hará declaraciones en su mansión Mar-a-Lago.

Trump es el primer presidente de Estados Unidos en ser procesado por delitos penales.

Un 62% de los estadounidenses aprueba la acusación del expresidente Donald Trump, según una encuesta realizada por SSRS para CNN, que también descubrió que las tres cuartas partes de los estadounidenses dicen que la política tuvo algo que ver con la decisión de acusar a Trump.

Para un 52% de los que piensan así, la política jugó un papel "importante".

El sondeo reveló que las opiniones de los estadounidenses están divididas a la hora de calificar la actuación de Trump en el caso de Stormy Daniels.

Para un 37% lo que supuestamente hizo es ilegal, para un 33% fue falto de ética pero no ilegal, un 20% no sabe y un 10% cree que no hizo nada malo.

