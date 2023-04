Los cheques de reembolso de Trump a un abogado por los pagos fueron presentados falsamente mostrando que el dinero era para un "acuerdo de retención", dijeron los fiscales. Los cargos acusan a Trump de falsificar los libros de su empresa inmobiliaria con intención de defraudar.

¿Cuánto tiempo puede recibir de condena Trump si es hallado culpable?

Las violaciones al artículo 175.10 a las que se refieren los 34 cargos son consideradas "felony" (delito grave) de clase “E", que son la categoría más baja de ofensa penal en el estado de Nueva York y que pueden conllevar una pena máxima de cuatro años por cargo. Estas condenas son acumulables.

¿Qué han dicho Trump y su defensa?

Trump se declaró el martes no culpable de 34 cargos. Para Todd Blanche, uno de sus abogados, aunque la "inculpación en sí es estándar", la tachó de "triste" y prometió "luchar" contra ella "con fuerza".

"No hay nada (en la acusación). No se alega ningún delito federal, ni que se haya cometido (delito) contra ninguna ley estatal. No alega cuál es la declaración falsificada. Es realmente decepcionante, es triste y vamos a luchar contra él, dijo el abogado de Trump, Todd Blanche, tras concluir la vista en la que Trump se declaró no culpable de todos los cargos.

Blanche insistió a los periodistas en las puertas del tribunal neoyorquino de Manhattan que no esperaba que algo así pudiera pasar en Estados Unidos.

"Nadie espera que esto le ocurra a alguien que fue presidente de Estados Unidos", apuntó el abogado de Trump, que insistió en que no ha encontrado "ninguna sorpresa" en el pliego de las acusaciones.

¿Cuándo seguirá el juicio?

El juez fijó la próxima vista judicial para el 4 de diciembre y no emitió una orden de silenciamiento para ninguna de las partes.

Con información de EFE y Reuters