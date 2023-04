Sudán en llamas: ¿por qué este país africano vive una crisis de violencia?   

Zainab, una madre sudanesa con cuatro hijos, lleva más de 30 horas sin dormir por el sonido de las explosiones y de los disparos que retumban en su barrio desde la mañana del sábado, cuando comenzaron los enfrentamientos entre el Ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). Su vida y la de sus hijos son su mayor prioridad, y eso le impide descansar. El miedo a que un proyectil caiga "encima de la cabeza" de uno de sus niños puede con ella.

"Desde el inicio de los combates no he podido dormir", dice Zeinab a la agencia EFE, visiblemente agotada y "harta" de que los militares de su país no den un respiro a la población, que malvive desde hace décadas debido a los conflictos y disturbios que azotan a Sudán periódicamente, sin descanso.