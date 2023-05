Las protestas antimonarquicas toman parte de Londres el día de la coronación

No todos los británicos están felices con la coronación de Carlos III . Cientos de manifestantes antimonarquicos se han apostado en la céntrica Trafalgar Square de Londres bajo el lema "Not my king" ("No mi rey").

El director del grupo anti-monárquico Republic, Graham Smith, y otros organizadores de una protesta contra la coronación del rey Carlos III del Reino Unido han sido arrestados este sábado por la Policía antes del comienzo de evento, según ha informado a los medios esta organización.