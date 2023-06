Aun así, mucha gente no quiere irse del Surgidero. Roselló es una de ellas: “Nunca he pensado en irme. Yo vivo en una zona alta, no cojo tanta agua y ya creé mis condiciones aquí”, dijo. “Además, en Batabanó hay mucha tierra colorada. Y la del Surgidero es prieta”, bromeó.

Pero antes de habitar en semejante altura, pasó sus primeros 29 años en la casa materna, media cuadra más abajo. Y allí experimentó bastantes veces la sensación del agua al pecho en medio de un ciclón y las evacuaciones de madrugada. Aquel hogar primigenio era una esponja situada a un nivel por debajo de la acera. Al primer nubarrón que se asomara en el cielo, la inundación era predecible. Tanta agua sorbió la esponja, que sus cimientos fueron deteriorándose. Su padre, entonces, decidió construir, por esfuerzo propio, una nueva casa en otro solar, esta vez más elevada.

La familia se mudó en 1993. Su hermana mayor se quedó en el antiguo hogar que, a los pocos años, como no aguantaba una sacudida más, el gobierno acabó por demolerlo y rellenó el terreno de concreto hasta que este superó la altura de la acera, y después, reconstruyó el inmueble.

Probablemente, estas dos casas sobrevivan a las tormentas venideras, si bien medio pueblo continúe sumergiéndose ante las lluvias fuertes o una subida repentina de las mareas. Será así, al menos por ahora. Tarde o temprano, el mar tomará de vuelta su tierra prestada.