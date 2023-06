A las 22:40 GMT, el barco de pesca notifica un fallo en el motor. El patrullero que estaba a proximidad "trató inmediatamente de acercarse al pesquero para ver cuál era el problema", aseguraron los guardacostas.

Pero apenas 24 minutos después, el jefe del patrullero anunció por la radio que el navío había volcado. Se hundió en 15 minutos.

Según los guardacostas griegos, "no hubo petición de ayuda" de las personas a bordo del pesquero.

"Tras numerosas llamadas del centro de operaciones de los guardacostas griegos para rescatarlos, la respuesta del pesquero fue negativa", asegura el comunicado.

"Desde [las 12:30 GMT hasta las 18:00 GMT], la sala de operaciones (...) estuvo varias veces en contacto con el buque de pesca. Repitieron constantemente que querían navegar hacia Italia", sostiene el documento.

El portavoz del gobierno griego, Ilias Siakantaris, explicó el viernes en la televisión que "los guardacostas se acercaron al buque, lanzaron una cuerda para estabilizarlo, pero los migrantes rechazaron la ayuda".

"Decían 'No help, Go Italy' ["Ayuda no, vamos a Italia", en inglés]", añadió.

El portavoz de la policía portuaria griega, Nikolaos Alexiou, subrayó por su parte que no se podía "remolcar un barco con tanta gente a bordo por la fuerza, tienen que cooperar".

"No hubo ningún intento de remolcar el barco", afirmó.