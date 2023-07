Delsa Solórzano, exdiputada de la Asamblea Nacional y precandidata por Encuentro Ciudadano, propuso ceñirse a una “línea de sucesión” con base en los resultados de la primaria. Andrés Caleca, independiente, recalcó la necesidad de una coordinación entre todos los actores de la primaria para trabajar juntos. Por otra parte, Machado y Andrés Velásquez, exdiputado y exgobernador del estado Bolívar, rechazaron tajantemente la propuesta e insistieron en que el candidato electo en la primaria debe ir “hasta el final” contra Maduro.

Tamara Adrián, exdiputada de la Asamblea Nacional y precandidata por Unidos por la Dignidad, comparó la estrategia del gobierno con la serie Game of Thrones y su lema “Winter is coming”. “Cuando yo insisto en que sí necesitamos un orden de sucesión es porque (el gobierno) va a jugar a Game of Thrones”, dijo la abogada que cuenta con la distinción de ser la primera candidata presidencial trans en la historia de Venezuela.

" Winter is Coming", expresó Tamara Adrián, quién acotó que la serie GOT dejó enseñanzas políticas que deben plasmarse, haciendo un llamado a una "orden de sucesión" y a un "juego colaborativo" entre la oposición.



“¿Qué les puedo prometer? Nada, los invito a luchar”

Una de las respuestas más crudas del debate la dio el independiente Andrés Caleca, cuando jóvenes de la representación estudiantil preguntaron a los candidatos qué pueden ofrecerles para que no se tengan que ir del país. “Me preguntan ustedes, jóvenes de mi patria. ¿Qué les puedo prometer? Nada, los invito a luchar. No hay otra posibilidad que no sea luchar y defender ese futuro que ustedes tienen”, dijo Caleca, quien llegó a presidir el Consejo Nacional Electoral a inicios del mandato de Chávez, en 1999.