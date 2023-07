Qué sabemos de la secta en Kenia que provocó la muerte de sus fieles

El pastor también había sido arrestado a finales de marzo, en ese momento en relación con la muerte de dos niños.

Japhet Koome, inspector de la Policía de Kenia, dijo en un comunicado publicado el 24 de abril que los niños” supuestamente murieron de hambre por instrucciones emitidas por Paul Mackenzie de que observaran el ayuno hasta la muerte para conocer a su creador”.

"Llamamos a una autopsia de las muertes en ese momento, pero no salió nada", dijo a The New York Times. Walid Sketty, de 28 años, miembro de Haki, un grupo de derechos humanos que está trabajando para ayudar a las víctimas.

La Iglesia contaría con 3,000 miembros, de acuerdo con el sitio web de la organización religiosa citado por el medio Infobae.

Mackenzie Nthenge será procesado, entre otras cosas, por "terrorismo". Por este caso, también hay otras 16 personas que están siendo investigadas, acusadas de velar para que ningún adepto o adepta cesara el ayuno o escapara del bosque,

¿Por qué realizaron un ayuno extremo?

Humphrey Nyongo, un ex miembro de la iglesia, reveló lo que hace McKenzie con sus seguidores, a quienes les pide que renuncien a sus trabajos, se salten alimentos y no busquen tratamiento médico cuando enferman.

“Fui creyente de sus sermones durante 10 años. Cuando se cerró la iglesia de Malindi hace tres años, la mayoría de nosotros nos mudamos con el pastor McKenzie a Musimba y al pueblo de Shakahola. Aquí, nos reuníamos los sábados debajo de un árbol de 9 am a 5 pm”, dijo Nyongo a Nation .

De acuerdo con reportes de medios, el pastor habría instado a sus seguidores a ayunar para "conocer a Jesús".

Cultos en Kenia

Kenia es un país profundamente religioso y ha tenido problemas en el pasado con iglesia y cultos no regulados. El gobierno de este país ha prometido después de la tragedia que implementará regulaciones más estrictas sobre organismo y organizaciones religiosas. De acuerdo con la agencia AFP, 4,000 “iglesias”, la mayoría de inclinación cristiana, operan en este país.