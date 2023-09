¿Cómo Hunter Biden está involucrado en los juicios políticos de Trump y su papá?

Aunque Hunter Biden es licenciado en Derecho de Yale y tenía cierta experiencia en negocios y finanzas, no estaba claro qué podía aportar a Burisma a cambio de un millón de dólares anuales.

¿Por qué Joe Biden exigió la salida de un fiscal en Ucrania?

En 2014, los ucranianos se rebelaron y expulsaron al presidente Víktor Yanukóvich, respaldado por Moscú. Ese año comenzó una profunda crisis económica en Ucrania, que buscó ayuda mundial.

Pero el FMI retuvo la nueva financiación y Washington paralizó una garantía de préstamo de 1.000 millones de dólares hasta que el recién elegido presidente, Petro Poroshenko, tomara medidas contra la corrupción.

En reuniones con Poroshenko en diciembre de 2015 y enero de 2016, Biden dijo que el apoyo financiero no avanzaría hasta que despidiera al fiscal general Viktor Shokin, quien supuestamente seguía protegiendo a oligarcas ucranianos corruptos, incluido Zlochevsky.

"Los miré y les dije: 'Me voy dentro de seis horas. Si el fiscal no es despedido, no recibirán el dinero'", relató Biden en 2018. "Pues, hijo de puta. Fue despedido", dijo.

Con Shokin fuera, las propiedades de Zlochevsky fueron allanadas por la fiscalía.

¿En qué momento entra Trump en esta trama?

En enero de 2017, Biden dejó el cargo y Trump se convirtió en presidente.

En 18 meses, quedó claro que Joe Biden le disputaría la Casa Blanca en 2020.