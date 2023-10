Desde el campo de Milei, reclaman.

"Si vamos o no a dolarizar es una discusión irrelevante porque ya se dolarizó", argumentó a CNN Radio Emilio Ocampo, el economista en el que se inspiró Milei para su propuesta y ahora asesor del candidato, en referencia a la predilección de los argentinos por el billete verde.

El propio banco central estima en 244,000 millones de dólares el volumen de divisa estadounidense que los argentinos atesoran fuera del circuito local.

"Es impracticable", afirma Nicolás Ferreyra, empleado de una cadena de electrodomésticos, a la AFP. "Con los vendedores hicimos las cuentas y nos dio que vamos a ganar 20 o 30 dólares mensuales”.

Al reemplazar pesos por dólares a un precio de mercado, superior al del dólar oficial controlado por el gobierno, la propuesta de Milei implicaría, por simple matemática, la reducción del salario medido en divisas. La división podría ser a casi un décimo, alerta CEPA.

A pesar de los problemas el candidato ultraliberal confirmó el 9 de octubre sus planes de dolarizar la economía y recomendó a los ahorristas evitar el peso argentino.

"Jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono", afirmó Milei en una entrevista con Radio Mitre, en la cual recomendó no renovar los plazos fijos en moneda local, un día después de un debate entre los aspirantes a la Presidencia.