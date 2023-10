La fiscalía abre investigación

El fiscal Tarek William Saab abrió una investigación y citó este lunes a declarar en calidad de "investigados" a Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias (CNP) y otros miembros de su equipo.

Casal, su vicepresidenta Mildred Camero, y Roberto Abdul-Hadi, un suplente en la directiva, son interrogados por fiscales con competencia en "materia contra legitimación de capitales, delitos financieros y económicos", según la boleta de citación.

La fiscalía investiga la presunta comisión de delitos de usurpación de la función electoral y de identidad, además de legitimación de capitales y asociación para delinquir. La Sala Electoral también advirtió sobre "la presunta comisión de ilícitos electorales y la presunta comisión delitos comunes".

"No me siento mal, no tengo complejo de culpa. Lo que (el fiscal) dice es diferente a lo que hicimos en realidad, pero esas serán materias que se discutirán en el tribunal", dijo Camero a la AFP el jueves pasado.

Miembros de las juntas regionales que organizaron las primarias en otros estados del país también fueron citados en sedes provinciales de la fiscalía.

La primaria no contó con la asistencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) que, después de meses de evasivas, finalmente propuso a último minuto posponer el evento un mes para poder organizarlas pero sin garantías de poder inscribir a candidatos inhabilitados, una condición de la oposición.