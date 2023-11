Líbano, el “campo de batalla” de Medio Oriente que no está listo para la guerra

También más de 19,000 personas han sido desplazadas internamente en Líbano desde principios de octubre, de acuerdo con la agencia de migración de las Naciones Unidas. "Esperamos que las cifras aumenten a medida que continúen las tensiones transfronterizas", dijo el portavoz de la OIM, Mohammed Ali Abunajela, en un comunicado citado por la agencia AFP.

Este viernes 4 de noviembre, Hasan Nasrallah, líder de Hezbollah, dará su esperado discurso donde informará si escalan los ataques a Israel o no.”Millones de árabes verán su discurso alrededor del mundo, pues escucharán al único líder de la región que es capaz de hablarles desde el enojo y mostrar su apoyo a los palestinos en Gaza”, compartió con Al Jazeera Mohannad Hage Ali, experto en Líbano. “Este es el momento de Nasrallah”.

A pesar de que en el sur de Líbano aldeas cristianas como Rmeich comienzan a prepararse para la guerra, el país no está en condiciones para una.

Un campo de batalla devastado

“De verdad espero que no comience una guerra porque si ocurre, no se detendrá (...) no seremos capaces de soportarlo económicamente. Ni siquiera tenemos medicinas e incluso hay una escasez de agujas en los hospitales” dijo a Al Jazeera Elie Khoury, un comerciante de la capital, Beirut, quien teme que estalle la guerra.

Desde su revolución en 2019, también conocida como “la revolución de Octubre”, la situación en Líbano no ha mejorado. Así se le conoce a una serie de protestas civiles que comenzaron después de que el gabinete libanés anunciara nuevos impuestos sobre la gasolina, el tabaco y las llamadas de VoIP en aplicaciones, como WhatsApp.