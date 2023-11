No dijo dónde estaban operando los soldados, pero indicó que se encontraban en una sección del recinto distinta de donde se encontraban los médicos y los pacientes.

"Los soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) ya han encontrado armas y otras infraestructuras terroristas. En la última hora, hemos visto pruebas concretas de que los terroristas de Hamás utilizaban el hospital Shifa como cuartel general terrorista", dijo el funcionario.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, celebró la entrada de sus fuerzas en el hospital tras días de cerco y dijo en un comunicado que "no hay lugar en Gaza al que no podamos llegar. No hay escondites. No hay cobijo ni refugio para los asesinos de Hamás. Llegaremos y eliminaremos a Hamás y traeremos de vuelta a nuestros rehenes. Son dos misiones sagradas".

Hamás niega que se hayan encontrado armas en el centro médico y ha reclamado en varias ocasiones una visita de comisiones de investigación internacionales. El gobierno del movimiento islamista palestino ha acusado igualmente al ejército israelí de cometer "un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad”.

La milicia dijo en un comunicado que la afirmación la afirmación de que hay armas "no es más que una continuación de las mentiras y la propaganda barata, con la que (Israel) intenta justificar su crimen dirigido a destruir el sector sanitario en Gaza".

De acuerdo con la ONU, unas 2,300 personas, entre ellas numerosos pacientes, personal médico y personas desplazadas por el conflicto, se encuentran en el hospital Al Shifa, rodeado desde hace días por las tropas israelíes.

"El sonido era realmente horrible"

Un médico del hospital Al Shifa de Gaza dijo que el personal, los pacientes y los palestinos desplazados que se refugian allí estaban aterrorizados cuando las fuerzas israelíes asaltaron el complejo para erradicar a los militantes de Hamás que, según aseguran, se escondían debajo.