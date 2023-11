Argentina va a las urnas con la moneda aún en el aire

Massa representa la continuidad de las medidas económicas del gobierno actual, aunque propone un cambio gradual, con recortes al déficit fiscal y estímulos a las exportaciones con el fin de reconstruir las reservas.

“El problema es que no es lo mismo apostar a la continuidad cuando tienes dinero que cuando no lo tienes. Ahora Argentina no tiene recursos”, dice Muñoz.

Argentina había acordado reducir su déficit fiscal primario a 1.9% del PIB este año para cumplir con un programa de 44,000 millones de dólares del FMI que ha ayudado a mantener las luces encendidas mientras uno de los mayores exportadores agrícolas enfrentaba una devastadora sequía.

Se espera que el déficit sea mucho mayor; Itaú lo fija en 3% del PIB para fin de año. El FMI ha endurecido internamente su visión sobre el programa y podría volverse más estricto con los desembolsos, lo que significa que los próximos 3,000 millones de dólares ya no son un hecho.

"El escenario más probable es que veamos a ambas partes sentarse con una hoja de papel en blanco y rediseñar el programa", dijo Alejo Czerwonko, CIO para Mercados Emergentes de América de UBS Global Wealth Management.

"El marco y el acuerdo existentes están dañados sin posibilidad de reparación, por lo que un cambio de gobierno ofrece a todos la oportunidad de idear un nuevo plan", añadió.