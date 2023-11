De “enviado del maligno” a “su santidad”: Milei cambia su postura sobre el papa

"Su Santidad, el papa Francisco, se comunicó con nuestro futuro mandatario para felicitarlo y expresarle sus deseos de unión y progreso para nuestra patria", detalló la oficina del presidente electo.

El Vaticano dijo que los dos hablaron a última hora de la tarde, aunque no informó de qué discutieron ni quién inició la llamada.

De acuerdo con el diario argentino La Nación, que citó fuentes del partido de Milei, la conversación fue "amena" y Milei se dirigió al papa como "su santidad”.

Antes de decidirse a postularse para presidente, el economista y excomentarista de televisión lanzó una serie de ataques contra el papa, al que llamó "imbécil que defiende la justicia social”, "hijo de puta que predica el comunismo" y "el representante del maligno en la Tierra”.

En septiembre, sacerdotes de distritos pobres de Buenos Aires, lugar de nacimiento del papa y donde también fue arzobispo, celebraron una misa para defender a Francisco y condenar los ataques de Milei en su contra.

Milei reveló que invitó al papa a ir a Argentina. "Le dije que sería recibido con todos los honores de un jefe de Estado y de jefe espiritual de los argentinos, porque el catolicismo es la religión mayoritaria en Argentina", añadió.

"No solo no me sorprendió, contribuyó a poner la relación de Argentina con la Santa Sede en el lugar que corresponde, del cual nunca debió haber salido", comentó José Ignacio López, un antiguo amigo del papa Francisco y analista eclesiástico, a la AFP.

