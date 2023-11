Ni ocupación de Israel, ni dictadura de Hamás: esto es lo que quieren en Gaza

"Está la ocupación israelí" de los Territorios Palestinos y "están los regímenes de Hamás y de la Autoridad Palestina que con el tiempo se han vuelto más dictatoriales y autoritarios", dice Jamal en una entrevista con la AFP en Princeton.

"El palestino medio (...) acostumbrado a la ocupación de la única potencia (israelí) vive ahora bajo la ocupación de los dos" poderes, el israelí y el palestino, analiza esta politóloga de 52 años nacida en California y que pasó su juventud en Ramalá, ciudad de origen de su familia.

Con su colega Michael Robbins, Jamal creó el "Arab Barometer" ("Barómetro árabe"), que desde 2006 realiza estudios sociológicos y sondeos de opinión cada dos años en 16 países de Oriente Medio y el norte de África.

La 8ª edición ("What Palestinians Really Think of Hamas" - "Qué piensan realmente los palestinos de Hamás") fue realizada en los Territorios Palestinos entre fines de septiembre y el 6 de octubre, con una muestra de 790 personas en Cisjordania y 399 en la Franja de Gaza. La encuesta fue interrumpida debido a los ataques de Hamás en Israel en los que murieron 1.200 personas.

Los resultados sorprendieron a estos especialistas.

Sin confianza en Hamás

"Antes de los ataques del 7 de octubre, el 67% de los palestinos de Gaza no confiaba o confiaba poco en Hamás", asegura Jamal.