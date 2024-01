¿Qué es la solución de los dos Estados entre Israel y Palestina?

La Organización para la Liberación Palestina acepta este reconocimiento. Este organismo agrupa al conjunto de los movimientos políticos palestinos, excepto a los islamitas de Hamás y la Yihad Islámica Palestina, grupos con fuerte influencia en la Franja de Gaza.

La Autoridad Palestina, con sede en Cisjordania ocupada, apoya una solución de dos Estados.

Su presidente, Mahmud Abás, pidió que se organizara una conferencia internacional en septiembre. Es "la última oportunidad para salvar la solución de dos Estados", subrayó.

En la Franja de Gaza, el movimiento islamista Hamás, que gobierna el estrecho territorio desde 2007, aceptó en 2017 el principio de un Estado palestino.

Pero su objetivo principal sigue siendo la "liberación" de todo el territorio de Palestina como estaba en 1948, lo que equivale al conjunto del actual Estado de Israel.

¿Cuál es la posición de Israel?

En 2009, después de un nuevo fracaso en las negociaciones de paz, Benjamin Netanyahu pronunció un discurso en Bar Ilan en el que asumía públicamente por primera vez, el 14 de junio de 2009, la idea de un Estado palestino que coexistiría con Israel.

Sin embargo, la posición de Netanyahu, quien actualmente gobierna de la mano de la extrema derecha nacionalista, ha endurecido su posesión a lo largo de los años. “La realidad ha cambiado”, decía ya en 2015.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el viernes que había hablado con Netanyahu sobre posiblessoluciones para la creación de un Estado palestino independiente, sugiriendo que una de las vías podría implicar un gobierno no militarizado.

"En su conversación con el presidente Biden, el primer ministro Netanyahu reiteró su política de que, una vez destruido Hamás, Israel debe mantener el control de seguridad sobre Gaza para garantizar que Gaza deje de suponer una amenaza para Israel, un requisito que contradice la demanda de soberanía palestina", señaló un comunicado de la oficina del primer ministro israelí.

Cuando se le pidió que aclarara si Netanyahu se opone a cualquier tipo de Estado palestino, su oficina no respondió inmediatamente. La llamada de Biden a Netanyahu fue la primera en casi un mes, informó la Casa Blanca.

A la pregunta de si era "imposible" una solución de dos Estados mientras Netanyahu estuviera en el cargo, Biden respondió: "No, no lo es". Agregó que Netanyahu no se oponía a todas las soluciones de dos Estados, y que había varios tipos posibles.

Netanyahu no ha rechazado de forma rotunda y explícita la creación de un Estado palestino.

Pero el jueves dijo que en cualquier acuerdo en un futuro previsible: "Con acuerdo o sin acuerdo, Israel debe tener el control de seguridad sobre todo el territorio al oeste del río Jordán. Es una condición necesaria. Choca con el principio de soberanía, pero qué se le va a hacer".