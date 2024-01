¿Quién es Nikki Haley, la política que hace enojar a Trump?

En este puesto, Haley acusó la presencia de lo que calificó como un prejuicio global contra Israel. También apoyó la suspensión del aporte de Estados Unidos a la agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos.

Haley también era embajadora ante la ONU cuando estados Unidos decidió abandonar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En octubre de 2018, Haley anunció sorpresivamente su renuncia al puesto, sin dar una explicación. Ocupó el puesto hasta el 31 de diciembre de 2018, menos de dos años después de su nombramiento.

Entonces, desmintió los rumores que apuntaban que buscaría la nominación republicana a la presidencia en 2020, e incluso anunció que haría campaña por el entonces presidente.

Un día antes de su renuncia, el grupo Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington la acusó de aceptar siete viajes de lujo en un avión privado como regalos de líderes de empresas de Carolina del Sur.

Nikki Haley en 2024

A Nikki Haley no parecen importarle los insultos de Donald Trump, que la llama "cabeza hueca" y no le perdona que haya traicionado su promesa de no presentarse contra él si era candidato en 2024.

Al contrario, lo considera un motivo de su subida en las encuestas, gracias también a sus intervenciones en los debates entre candidatos republicanos en los que Trump no participó.