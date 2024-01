Quien es Nayib Bukele, el presidente de El Salvador que va por su reelección

La mano dura, el sello de Bukele

Bukele comenzó a llamar la atención por sus gestos cercanos a los jóvenes. Antes de comenzar su primer intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2019, el mandatario sacó su celular para tomarse una selfie. Aseguró a los presentes que más personas verían esa fotografía que el discurso que iba a dar, para mostrar el poder de las redes sociales.

Bukele hizo de Twitter su principal herramienta de comunicación. Los anuncios de nombramientos y los despidos en su gobierno se hacen a través de esta plataforma.

No pasó ni un año de gobierno para que sus desplantes en redes sociales fueran sustituidos por demostraciones de poder en la vida real. El 10 de febrero de 2020, dio un ultimátum a la Asamblea Legislativa de mayoría opositora para que apruebe un préstamo de 109 millones de dólares para su plan de seguridad, tras hacer una inusual aparición en el Congreso al que poco antes habían ingresado militares fuertemente armados.

Acompañado por decenas de militares con armas de asalto, y encomendándose a las presuntas enseñanzas de dios, Bukele amenazó a los diputados con llamar al pueblo a la insurrección si no cumplían con sus deseos.

"Les pido paciencia, si estos sinvergüenzas (los diputados) no aprueban esta semana el Plan Control Territorial los volvemos a convocar el domingo (que viene). (...) Y si no, yo no me voy a poner entre el pueblo y el artículo 87 de la Constitución. Quedará en sus manos", dijo el presidente salvadoreño ante seguidores y empleados estatales congregados cerca del Congreso.