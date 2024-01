La geopolítica electoral mundial en 2024

Finalmente, las Américas. A diferencia de Uruguay, donde la reelección está inhabilitada, los votantes en República Dominicana y El Salvador podrán optar por renovar los liderazgos de Luis Abinader y Nayib Bukele. Venezuela, que todavía no ha confirmado fecha, será otra elección clave, pero no está claro qué tantas libertades pueda tener la opositora Corina Machado de presentarse, como de vencer a Maduro, quien convocó a finales de año a un referéndum para hacerse del Esequibo, un territorio rico en petróleo administrado por la vecina Guyana pero reclamado por Caracas, y con ello, generar simpatías y despertar el ansiado nacionalismo en tiempos electorales.

A las anteriores se suman las elecciones en México y Estados Unidos, de cuyos resultados dependerá el grado de colaboración binacional con sendos impactos de bienestar ‘interméstico’. El crimen y la violencia, en gran parte vinculados a los cárteles de la droga, siguen siendo un problema enorme, al que se añade el contrabando de fentanilo y los altos niveles de migración. Destaca que México pueda tener a su primera mujer presidenta en la historia, y la segunda de América del Norte, tras Kim Campbell en Canadá; mientras que la carrera presidencial de la Unión Americana se perfila como una nueva versión de aquel ticket electoral de hace cuatro años entre Joe Biden y Donald Trump.

¿Podrá Trump repetir la hazaña de Grover Cleveland como el único presidente estadounidense en cumplir dos mandatos no consecutivos, o volverá Biden a conseguir el récord del presidente (re)electo más longevo en la historia estadounidense? Una segunda presidencia de Trump pondría en peligro no sólo la democracia estadounidense, sino también todo el orden mundial por sus continuos ataques a la OTAN, su desestimación a la cooperación multilateral, sus desaires al derecho internacional, sus intencionadas guerras comerciales y el retiro al apoyo de Ucrania. Después de todo, el primer juicio político a Trump se debió a su intento de extorsionar a Zelensky (Ucraniagate) para que buscara material comprometedor que pudiera utilizar contra Biden en 2020, y no hay razón para creer que Trump haya dejado esto atrás.

En este 2024 la democracia volverá a ser sometida a una serie de desafíos en este cambiante y convulso mundo. La amplia celebración de elecciones podrá ser tanto un recordatorio de la fortaleza de los sistemas democráticos como una llamada de atención sobre las amenazas que acechan su estabilidad e integridad en un contexto de avances tecnológicos con la inteligencia artificial, interferencias extranjeras, proliferación de noticias falsas, hartazgo de los partidos políticos y desconfianza de las instituciones.

Además, la desigualdad económica y social también será un obstáculo crucial frente a una polarización política que ha alcanzado niveles alarmantes en muchas democracias, incluyendo la nuestra.

_____

Nota del editor: Rina Mussali es analista internacional y consejera ejecutiva del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi). Síguela en Twitter , Facebook y en LinkedIn . Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autora.

