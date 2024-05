Vladimir Putin jura su quinto mandato como presidente de Rusia

"Es un gran honor, una responsabilidad y un deber sagrado", afirmó Putin, que agradeció a los "héroes" que combaten en el frente en Ucrania desde febrero de 2022.

"Atravesaremos este periodo difícil con dignidad y saldremos fortalecidos", declaró el mandatario.

En un momento de agudización de las tensiones con las potencias occidentales por su apoyo a Ucrania, Putin aseguró que Rusia no se niega a un "diálogo", pero dijo que "depende de ellos".

Rusia ordenó el lunes ejercicios nucleares en respuesta a lo que calificó como declaraciones amenazantes de dirigentes occidentales sobre un posible envío de tropas a Ucrania.

"Somos una nación grande y unida, y juntos superaremos todos los obstáculos, concretaremos todo lo planeado, y juntos, ganaremos", concluyó Putin.

Después asistió a una ceremonia religiosa con el patriarca Cirilo, líder de la Iglesia ortodoxa rusa, un gran puntal de apoyo para su gobierno.

Sin representantes de Occidente

La mayoría de los países de Occidente boicotearon la ceremonia de investidura.

Las distintas respuestas diplomáticas de las potencias occidentales destacaron las diferencias sobre cómo tratar al líder ruso más de dos años después de que lanzara una invasión a gran escala a Ucrania.

"No, no tendremos un representante en su toma de posesión", dijo Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado estadounidense. "Ciertamente no consideramos esa elección libre y justa, pero él es el presidente de Rusia y va a continuar en esa función”.