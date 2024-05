¿Quién es Stormy Daniels, la exactriz en el centro del juicio contra Trump?

"Sentí vergüenza por no pararlo, por no decir que no", confesó Daniels.

Daniels dijo que le temblaban las manos mientras se vestía rápidamente. "Él fue a darme un beso de despedida, yo me fui tan rápido como pude".

Dijo que se vieron al día siguiente y que volvieron a verse en un acto en la Torre Trump de Nueva York y en Los Ángeles, pero que no volvieron a mantener relaciones sexuales.

Juicio de Trump por comprar silencio

"Me acaban de decir quién es la testigo de hoy. Esto no tiene precedentes, no hay tiempo para que los abogados se preparen", bramó Trump en las redes sociales, antes de borrar el mensaje.

El expresidente y actual candidato republicano para 2024, vestido de traje azul y corbata dorada, acompañó el testimonio recostado en su silla, con la cabeza inclinada, y hablando a veces con su defensa.

Daniels parecía haberlo afectado incluso antes de entrar en la sala del tribunal de Manhattan.

Trump, de 77 años, está acusado de falsificar 34 documentos contables para ocultar el pago de 130,000 dólares destinado a comprar el silencio de Daniels, en plena recta final de las elecciones de 2016, que el magnate republicano ganó frente a Hillary Clinton.

El expresidente hizo pasar el pago a la exactriz, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, como gastos legales de su entonces abogado personal Michael Cohen, que había adelantado el dinero de su bolsillo, a través de la empresa familiar Trump Organization.

El expresidente ha negado dicha relación con Daniels, y su defensa trató sin éxito de que el juez anulara el juicio, aunque el juez añadió: “estoy de acuerdo en que había algunas cosas que era mejor que quedaran sin decir".

En declaraciones a los periodistas al término de la audiencia que se reanudará el jueves, Trump tildó el caso de una "vergüenza" y dijo que "debería estar haciendo campaña ahora mismo" para su anhelado deseo de ganar la presidencia estadounidense en las elecciones de noviembre.

El juez Juan Merchan ha prohibido a Trump que hable de los testigos, del jurado y del personal del tribunal por lo que no comentó directamente la comparecencia de Daniels en el estrado.

Con información de AFP