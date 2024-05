Ildefonso Guajardo, quien negoció el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya durante la primera administración de Donald Trump, asegura que el republicano adquirió una manera de trabajar sus relaciones con México, basado en las amenazas.

“Trump nos enseñó que un día se levanta de mal humor y reta a (Andrés Manuel) López Obrador a que si no para la migración de Centroamérica va a cobrar aranceles de 5% a 30% y en lugar de haber respondido con aranceles inmediatamente enviamos a 25,000 guardias a la frontera con Guatemala, ya le enseñamos el caminito a la administración Trump, en ese momento, y ahora para siempre que el bluf puede ser utilizado e impulsar temas de la agenda bilateral”, dijo en un evento el 21 de marzo.

Soto Castañeda indica que el comercio, la seguridad y la migración serán los temas claves que Trump busque llevar a la agenda, por lo que será necesario que el gobierno mexicano cuente con negociadores especialistas en cada tema.

La académica recordó que la primera revisión del T-MEC se llevarán a cabo durante los próximos gobierno de México y Estados Unidos, por lo que el gobierno mexicano necesitará de mejores negociadores con los que ha contado, para salir beneficiado de estas discusiones.

Para Alma Guadarrama, Estados Unidos no debería permitir que Trump vuelva a la Casa Blanca, más si continúa con sus discursos de odio contra la población migrante; sin embargo, no espera cambios drásticos en su política migratoria, que aunque endureció la entrada, no deportó masivamente a los migrantes irregulares como había prometido.

La especialista recuerda que el demócrata Barack Obama deporta a mas inmigrantes que Donald Trump, a pesar de tener un discurso de mayor apertura a la migración.