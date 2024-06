EU confía en plan de tregua, mientras madres en Gaza buscan leche para sus hijos

Madres de Gaza buscan desesperadamente leche para sus hijos

Amira al Taweel recorrió las farmacias del norte de Gaza en busca de leche para alimentar a su hijo, pero no encontró ni un solo cartón para saciar su hambre.

"Yussef necesita tratamiento y leche, pero no hay en Gaza", lamentó esta mujer de 33 años a AFP en el hospital de los mártires de Al Aqsa, en Deir al Balah, donde su hijo ingresó por desnutrición en el centro del asediado territorio.

"Le doy de comer, pero no leche porque no hay. Le doy trigo [harina], que le hincha", explica, mientras Yussef yace en una estrecha cama y su frágil cuerpo recibe la medicación, que necesita desesperadamente,por via intravenosa.

La oficina de prensa del gobierno del movimiento islamista palestino Hamás, en el poder en Gaza desde 2007, afirma que al menos 32 personas, muchas de ellas niños, murieron por desnutrición en Gaza desde que estalló la guerra el 7 de octubre, tras un ataque de los milicianos islamistas en Israel.

Con información de AFP