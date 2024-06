Egipto denunció un "ataque contra civiles indefensos", Jordania acusó a Israel de cometer "crímenes de guerra" y Arabia Saudita condenó "las continuas masacres cometidas por las fuerzas de ocupación israelíes”.

Qatar, que actúa como mediador junto a Estados Unidos y Egipto para lograr una tregua en el conflicto y la liberación de los rehenes retenidos por los islamistas en la Franja, advirtió que el bombardeo podría "obstaculizar" esas negociaciones.

All eyes in Rafah, ¿qué significa?

De acuerdo con un reporte de The New York Times, el origen de la frase “All eyes on Rafah” (Todos los ojos puestos en Rafah) puede rastrearse en comentarios hechos por Rik Peeperkorn, director de la oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los Territorios Palestinos Ocupados, en febrero de este año, cuando Israel intensificaba su campaña en el sur de la Franja de Gaza.

“Todos los ojos están puestos en Rafah”, dijo el 14 de febrero.

Entonces Rafah ya era el hogar de un millón de personas que habían sido desplazadas desde el norte de Gaza, en escombros después de los bombardeos y la incursión militar de Israel en esta zonas.

Además, de la OMS, la frase ha sido utilizada por organizaciones humanitarias con presencia en la Franja de Gaza como Save The Children y Oxfam. El Times indica que luego fue usada por el grupo Jewish Voice for Peace. Después, fue usada en las protestas que sacudieron las universidades de Estados Unidos y en todo el mundo.