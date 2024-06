¿Quién es Jordan Bardella, la nueva estrella de la extrema derecha francesa?

Tras un intento fallido de convertirse en youtuber, se graduó en un instituto privado y cursó la carrera de Geografía donde tuvo una primera experiencia militante en el sindicato estudiantil de derecha (UNI), indica su perfil en Le Gran Continent.

La trayectoria política

Bardella se unió al Frente Nacional —el partido de extrema derecha fundado y dirigido por Jean Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen, conocido por sus mensajes antisemitas y racistas— cuando tenía apenas 17 años, de acuerdo con Radio France Internacional (RFI).

Pasó de ser secretario en 2015 a portavoz en 2017. En 2019, con solo 23 años, Bardella encabezó la lista de Agrupación Nacional, el nuevo nombre del Frente Nacional, en las elecciones europeas de 2019.

En 2021 tomó cargo como vicepresidente y un año después se convirtió en presidente del partido ultraderechista tras ser propuesto por la propia Marine Le Pen.

Normalizar la ultra derecha

Bajo el liderazgo de Marine Le Pen, Agrupación Nacional ha buscado moderar su imagen y alejarse del discurso racista de su fundador.

Y Bardella "podría dar un paso más [en la normalización] si se aparta de la familia Le Pen", dijo Mathieu Gallard, director de estudios en el instituto de sondeos Ipsos, a la agencia AFP.

Una hipótesis que Agnès, una de las asistentes al parece confirmar en Royan: "Me gusta la personalidad de Jordan Bardella (...) Y eso que nunca he votado por un o una Le Pen. Hay una renovación y me parece muy bien", asegura esta mujer que prefiere no dar su apellido.