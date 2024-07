¿Qué es el Nuevo Frente Popular en Francia, qué busca y quiénes lo conforman?

Tejer un acuerdo no se anunciaba fácil, máxime cuando la anterior coalición en las legislativas de 2022, llamada Nupes, se acabó rompiendo por los desacuerdos entre los socialdemócratas y el ala más radical, encabezada por el líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon.

Pero el temor de ver llegar al poder al partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN) les obligó a superar sus diferencias, pese a la presión del oficialismo que criticó que los socialdemócratas pacten con LFI, un partido que Macron calificó de "antisemita" y “antiparlamentario".

"Lo único que me importa es que RN no gane los comicios legislativos y no gobierne este país", dijo Glucksmann en la radio France Inter.

El expresidente socialista François Hollande y la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, dos de las voces más críticas con la Nupes, también apoyaron el Nuevo Frente Popular, en el que los socialistas ganaron más peso en detrimento de LFI.

La coalición retomó el nombre de otra alianza formada en Francia en 1936, cuya victoria en los comicios condujo al socialista Léon Blum a liderar el gobierno francés en un contexto en Europa de auge de la Alemania nazi de Adolf Hitler.

¿Qué busca y cuál es su ideología?

La izquierda prometió una "ruptura total con las políticas de Emmanuel Macron", si gana los comicios, dijo el diputado izquierdista Manuel Bompard. "Será la extrema derecha o seremos nosotros", abundó la ecologista Marine Tondelier.