El CNE hace oficial la victoria de Nicolás Maduro en Venezuela, aunque hay dudas

En la ciudad de Maracaibo, en el estado petrolero de Zulia, al oeste del país, Dalia Romero, una maestra jubilada de 59 años, dijo a Reuters que "Maduro rompió ayer el sueño que más anhelaba, volver a ver a mi única hija que hace tres años se fue a Argentina”.

"Yo me quedé sola aquí con cáncer de seno para que ella pudiera trabajar allá y mandarme para el tratamiento, ahora sé que voy a morir sin volver a verla y sola", dijo ahogada en llanto sentada en una plaza del norte de Maracaibo.

José Sánchez, un mecánico de 38 años, dijo que anoche "andaba celebrando por todos lados de Maracay, fuimos a varias escuelas y cuando escuchábamos ganó Edmundo aquí, ganó Edmundo allá, nos fuimos y recorrimos la ciudad, había caravana y todo”.

Pero "apenas dieron ese boletín (electoral) no quedó ni un alma (...) Me encerré en la casa. Hoy se siente como todo está golpeado, las calles solas, nadie quiere salir ni a trabajar, me pregunto donde están esos 5 millones que votaron por Maduro", agregó Sánchez en Maracay, capital del estado central de Aragua.

En Valencia, en el estado Carabobo, en el centro del país, Josefina Cárdenas, una contadora de 51 años, dijo que las autoridades "se pasaron" o que cruzaron los límites.

"Ya sabíamos que este fraude podía ocurrir, pero como decimos en buen venezolano, se pasaron. Se pasaron porque nadie les cree a ellos que ganaron", dijo. Agregó que en el centro que sufrago hubo retrasos y "aun así, bajo el sol de más de 30 grados, nadie se movió hasta votar. Ya amanecimos como una nueva Nicaragua".