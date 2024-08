Tim Walz acepta la candidatura demócrata a la vicepresidencia

“Estaré tan feliz cuando Kamala Harris entre a la Casa Blanca, porque ella romperá mi récord como el presidente que más tiempo pasó en McDonald’s”, dijo, en referencia a las veces que Harris ha mencionado su trabajo en la cadena de comida rápida en la década de 1990.

La vocera emérita de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, recordó el asalto al Capitolio, del cual los demócratas responsabilizan a Donald Trump y a su rechazo a aceptar los resultados de las elecciones de 2020.

“No olvidemos quien amenazó nuestra democracia el 6 de enero de 2021, él lo hizo, pero tampoco olvidemos quien defendió nuestra democracia, nosotros lo hicimos

Le demostramos al mundo que la democracia estadounidense prevalecerá”.

Pete Buttigieg, secretario de Transporte de Estados Unidos, fue uno de los pocos voceros que se refirió al compañero de fórmula de Trump, el senador por Ohio J.D. Vance. Criticó sus declaraciones sobre las mujeres sin hijos.

“J.D. Vance es de esos tipos que si no vives de la manera en él quiere, no cuentas. Dice que si no tienes hijos, no estás físicamente comprometido con el futuro del país. Déjeme decirle una cosa, senador, cuando fui a Afganistán, yo no tenía hijos. Mi compromiso con Estados Unidos es muy físico”, dijo Buttigieg, quien es el primer miembro abiertamente gay de un gabinete estadounidense.

Algunas celebridades, como la conductora Oprah Winfrey y la actriz Mandy Kaling hicieron su aparición entre los oradores de esta noche.

La estrella de televisión, quien transmitió su programa desde Chicago por mucho tiempo, llamó a los votantes independiente e indecisos a acudir a las urnas el 5 de noviembre.

“Están viendo a una independiente, que ha votado una, otra y otra voz, eso es lo que hacemos los estadounidenses. Los llamo a todos ustedes, independientes e indecisos. Ustedes saben que los valores y el carácter importan más que nada. Y ustedes saben que la decencia y el respeto están en la boleta en 2024”, dijo Winfrey, en medio de ovaciones.